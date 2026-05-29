Así era el modus operandi del médico que habría abusado de menores de edad en su consultorio

Así era el modus operandi del médico que habría abusado de menores en su consultorio

En las últimas horas fue asegurado en centro carcelario el médico José David Castro Galindo. La Fiscalía General de la Nación obtuvo elementos materiales probatorios que demostrarían que el médico habría abusado sexualmente de menores de edad.

Los hechos habrían ocurrido en febrero y julio de 2025 en la sede de una EPS ubicada al sur de Bogotá. Por estos hechos, Castro fue capturado en diligencia realizada de manera conjunta con la Policía Nacional en la localidad de Antonio Nariño.

El médico recibía a niñas en consulta y presuntamente obstruía la visibilidad de los padres con el propósito de aprovechar para ejercer comportamientos en contra de la formación y libertad sexual de las menores de edad.

En la investigación, se han identificado dos víctimas de 7 y 10 años, quienes acudieron en compañía del papa y la abuela. En ambos casos, el médico habría impedido que los familiares vieran de cerca la valoración médica. Estos hechos ocurrieron luego de que las niñas decidieran hablar.

Una fiscal le imputó el delito de actos sexuales abusivos con menor de 14 años. El médico no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en la cárcel.