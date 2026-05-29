Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

29 may 2026 Actualizado 20:12

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bogotá

Así era el modus operandi del médico que habría abusado de menores de edad en su consultorio

El médico habría abusado de niñas en una EPS ubicada al sur de Bogotá.

Así era el modus operandi del médico que habría abusado de menores en su consultorio

Así era el modus operandi del médico que habría abusado de menores en su consultorio

Así era el modus operandi del médico que habría abusado de menores en su consultorio
Añadir Caracol Radio en Google

En las últimas horas fue asegurado en centro carcelario el médico José David Castro Galindo. La Fiscalía General de la Nación obtuvo elementos materiales probatorios que demostrarían que el médico habría abusado sexualmente de menores de edad.

Los hechos habrían ocurrido en febrero y julio de 2025 en la sede de una EPS ubicada al sur de Bogotá. Por estos hechos, Castro fue capturado en diligencia realizada de manera conjunta con la Policía Nacional en la localidad de Antonio Nariño.

El médico recibía a niñas en consulta y presuntamente obstruía la visibilidad de los padres con el propósito de aprovechar para ejercer comportamientos en contra de la formación y libertad sexual de las menores de edad.

En la investigación, se han identificado dos víctimas de 7 y 10 años, quienes acudieron en compañía del papa y la abuela. En ambos casos, el médico habría impedido que los familiares vieran de cerca la valoración médica. Estos hechos ocurrieron luego de que las niñas decidieran hablar.

Una fiscal le imputó el delito de actos sexuales abusivos con menor de 14 años. El médico no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en la cárcel.

Sebastián Herrera

Sebastián Herrera

Comunicador social - periodista. Máster en Periodismo Digital y de Datos de la Universidad Nebrija....

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir