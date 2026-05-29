Bogotá es la primera ciudad de Colombia en presentar proyecciones climáticas hasta 2100

La capital presentó el estudio denominado “Escenarios de Cambio Climático para Bogotá, D.C. Periodo 2021 a 2100 Escenarios Decadales”, elaborado por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), convirtiéndose en la primera ciudad de Colombia en contar con proyecciones climáticas por décadas hasta el año 2100.

La herramienta permitirá anticipar riesgos asociados al cambio climático y fortalecer la toma de decisiones en la capital, bajo las metodologías del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) y estándares internacionales del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC).

El documento reúne información técnica sobre variables como precipitación, temperatura máxima, media y mínima, humedad relativa, radiación solar y velocidad del viento.

Con estos datos, Bogotá podrá proyectar escenarios futuros y diseñar estrategias para reducir impactos asociados a fenómenos extremos.

El director del IDIGER, Guillermo Escobar, explicó que el principal avance del estudio está en la precisión temporal de las proyecciones. Mientras históricamente en Colombia los análisis climáticos se realizaban cada dos décadas, esta investigación presenta escenarios decadales, es decir, con estimaciones detalladas cada diez años.

“Es la primera vez que se obtienen estos resultados de escenarios del cambio climático a escala decadal, dado que históricamente en Colombia se han realizado proyecciones cada dos décadas”, afirmó.

La publicación busca servir como herramienta para entidades públicas, investigadores, universidades y tomadores de decisiones.

Además, permitirá fortalecer planes de adaptación frente a riesgos como incendios forestales, sequías, déficit hídrico, inundaciones, lluvias extremas, avenidas torrenciales y movimientos en masa.

El documento tiene una extensión de 247 páginas y ya está disponible en formato digital a través de la sección de cambio climático de la página web del IDIGER.

Cabe recordar que en Bogotá, las variaciones de temperatura y precipitación han generado impactos sobre el abastecimiento de agua, la infraestructura urbana y la gestión del riesgo en zonas vulnerables.

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Con esta herramienta, la capital busca fortalecer su capacidad de adaptación climática y consolidar una planeación urbana basada en información científica de largo plazo.