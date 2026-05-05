Nos toma por sorpresa: Alcaldía de Bogotá tras ser excluida del proyecto Regiotram del Norte

Por medio de su cuenta de X, el secretario general de la Alcaldía de Bogotá, Miguel Silva expuso el descontento que tiene la Administración Distrital tras ser excluida del proyecto de Regiotram del Norte.

Puede leer: Bogotá expresa inquietudes sobre el Regiotram del Norte: “deben ser resueltas”

“Nos toma por sorpresa el Conpes 4190 expedido por el Gobierno Nacional @petrogustavo en el que se excluye a #Bogotá del proyecto Regiotram del Norte. Ningún equipo de la Alcaldía de @Bogota fue consultado, dijo Silva.

Y agregó, “la manera de resolver las falencias técnicas de este proyecto, que hemos venido manifestando en mesas técnicas, con la mayor prudencia y respetos, no es excluyendo a #Bogotá sino trabajando de manera armónica”.

Lea también: Lista de municipios de Cundinamarca que conectaría el Regiotram del Norte: se extendería por 48 km

Así mismo, el alto funcionario reiteró la voluntad de Bogotá de aportar dinero para este proyecto.

“Expedir un CONPES a las carreras no acelera el proyecto sino que aumenta sus riesgos. #Bogotá siempre manifestó la voluntad de aportar $2.3 Billones, pero también la necesidad de corregir para hacer un buen proyecto2, aseveró.

Por ahora, los equipos técnicos y jurídicos de la Alcaldía de Bogotá evalúa las implicaciones de esta decisión.