¿Cuál es el recorrido de la Segunda Línea del Metro de Bogotá? 4 localidades en 15 km de ruta

Avance en la construcción de la línea 1 del Metro ubicada sobre la avenida Villavicencio. (Colprensa - Catalina Olaya) / Catalina.Olaya

El Metro de Bogotá, con el avance de los meses, se está convirtiendo en una realidad cada vez más tangible para los habitantes de la capital colombiana. La Línea 1 del medio de transporte público alcanzó un avance de más del 50% en marzo de 2026, por lo que los ciudadanos ya comienzan a preguntarse acerca de la segunda línea de dicha obra de movilidad.

En su momento, el avance de la obra dio inicio en el sur de Bogotá, con la construcción del Patio Taller en la localidad de Bosa, el cual es considerado como ‘El corazón de la Línea 1’ y cuenta con un área de 35,9 hectáreas. Además, se contará con un total de 30 trenes que harán parte de la flota final del nuevo medio de transporte de la capital colombiana.

¿Cuándo se entregará la Línea 1 del Metro de Bogotá?

Gracias a la más reciente información por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá, se pudo confirmar que la Línea 1 del Metro de Bogotá, durante el mes de marzo del 2026 llegó a un avance del 75.50% de su construcción general. Dicha obra superó las tres cuartas partes del proyecto, entrando así en su etapa final.

La Línea 1 del metro de Bogotá cuenta con un total de 12 kilómetros de viaducto construido a través de 9 localidades de la capital colombiana; entre las que se encuentra:

Bosa

Kennedy

Puente Aranda

Los Mártires

Antonio Nariño

Santa Fe

Chapinero,

Teusaquillo

Barrios Unidos

Gracias a todos estos avances, la alcaldía de Bogotá tiene previsto que para marzo de 2028 la Línea 1 del Metro transporte a más de 1 millón de personas cada día una velocidad comercial de 43 kilómetros por hora.

¿En qué consistirá la Línea 2 del Metro de Bogotá?

La segunda línea del Metro de Bogotá se desplazará completamente de manera subterránea por la capital colombiana. Esta obra circulará en sentido noroccidental con 11 estaciones conectando Chapinero con la localidad de Suba y el municipio de Fontanar (Chía).

El objetivo de esta línea será descongestionar el noroccidente de Bogotá, especialmente las localidades de Engativá y Suba, donde residen más de 2 millones de habitantes.

La Línea 2 parte de la estación Calle 72, compartida como intercambiador con la Línea 1, y atraviesa en sentido noroccidental el corredor de la Calle 72 hasta la NQS, continúa por la Avenida Ciudad de Cali (Carrera 80) hacia Engativá y Suba, y finaliza en Fontanar (Chía), ampliando la cobertura del metro al área metropolitana de Bogotá.

¿Cuáles serán las estaciones de la Línea 2 del Metro de Bogotá?

Dicha obra de movilidad contará con 11 estaciones; todas ellas de forma subterránea, pasando por los barrios de Chapinero, Barrios Unidos, Engativá y Suba, además del municipio de Fontanar (Chia). Entre las estaciones de la Línea 2 del Metro de Bogotá, se encuentran:

Calle 72

NQS

Carrera 68

Avenida Boyacá

Cali

Calle 80

Carrera 91

Humedal

ALO Sur

ALO Norte

Fontanar

En cada estación, contará con su respectivo acceso, rutas de buses cercanas, establecimientos de hostelería, puntos de información turística e información útil para que los usuarios del transporte puedan ubicarse de manera sencilla.

¿Cuándo se planea entregar la Línea 2 del Metro de Bogotá?

Según la Alcaldía Mayor de Bogotá, se espera que la obra de movilidad sea entregada en su totalidad para el año 2032. Actualmente, la Línea 2 del Metro se encuentra en proceso de licitación para las empresas a nivel nacional e internacional interesadas en llevar a cabo la construcción del medio de transporte público, con la intención que para el primer semestre de 2027 ya sea adjudicado el contrato.

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