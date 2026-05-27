Homicidios en Bogotá se redujeron en un 7%, según alcalde Carlos Fernando Galán

Durante la presentación de 73 capturados por homicidios en Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán Fernando Galán aprovechó la oportunidad para hablar sobre la seguridad de la ciudad.

De acuerdo con el mandatario, la capital ha reducido los homicidios en un 7% en lo que va de este año, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

“La ciudad está rompiendo la tendencia que se había generado en 2024. El año pasado logramos una reducción del 3% y este año ya vamos por el 7%, y seguimos avanzando”, indicó.

El secretario de Seguridad, César Restrepo, pidió al entrante gobierno nacional que comenzará el próximo 7 de agosto de tomar medidas con respecto a Migración Colombia para combatir la inseguridad en el país.

“No va a ser posible debilitar a los criminales que vienen de otros países si Migración Colombia deja ser visto como un organismo burocrático y no se entiende como un organismo de seguridad nacional, que es como debe ser”, señaló Restrepo.

El secretario hizo este llamado porque entre los capturados se encuentra un ciudadano extranjero que sería el responsable de asesinar a un hombre por robarle la patineta.

El asesinado se encontraba detenido pero bajo otra identidad, de ahí que las autoridades se demoraran en darse cuenta.

Más pie de fuerza para Bogotá

794 policías llegaron a Bogotá para reforzar la seguridad que es uno de los temas más críticos de la capital del país.

Los uniformados se repartirán en las localidades de la ciudad de la siguiente forma: