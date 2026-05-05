Metro de Bogotá avanza pero obras para peatones y comerciantes tienen retrasos, denuncia concejal

La Alcaldía reporta que la construcción del Metro de Bogotá tenía un avance general del 62,16 % hasta agosto de 2025. | Foto: Getty Images / Bloomberg

Bogotá D.C

La Primera Línea del Metro de Bogotá cumple con el cronograma previsto, se encuentra en el 75.5% de avance y ya llegaron los primeros 10 trenes, pero hay retrasos considerables en las obras que tiene que ver con la recuperación del espacio público.

Así lo denunció el concejal Samir Bedoya Piraquive, de la Bancada del Partido Político MIRA, con base en los Informes Mensuales de Interventoría del Contrato 148 de 2020.

Este mecanismo oficial de seguimiento técnico, financiero y jurídico en el Informe No. 67 con corte a marzo de 2026, revela que los andenes, accesos y acabados de estaciones, las obras que la gente necesita para recuperar su calle, llevan meses rezagados respecto al cronograma, mientras la estructura elevada avanza.

El caso en concreto se presenta en la Avenida Primero de Mayo, entre Calle 40 Sur y Calle 39 Sur, donde se está construyendo la Estación 5, donde el paso peatonal está cortado y los negocios del sector llevan meses recibiendo registrando millonarias pérdidas económicas.

“Los comerciantes no viven de porcentajes de avance, viven de que la gente pueda pasar, entrar y comprar. Bogotá no puede normalizar que las obras sobre los andenes y frente a los negocios duren más de lo previsto”, aseguró el concejal Bedoya.

De acuerdo con el cabildante, la Estación 5 Kennedy, los acabados tienen un avance del 4,06 % sobre un 33,80 % programado.

En los accesos peatonales de esa misma estación, la cifra cae aún más: 1,83 % ejecutado sobre un 16 % previsto.

El proyecto, en su conjunto, tiene un retraso acumulado de 3,90 puntos porcentuales respecto al cronograma, con un avance real de 72,56 % frente al 76,46 % programado.

Ante esta situación, el concejal Samir Bedoya Piraquive hizo un llamado a la Alcaldía , al concesionario y a la interventoría para que prioricen las obras de espacio público con soluciones concretas para los sectores que han sacrificado sus ventas durante meses.

Entre las medidas que exige acelerar la ejecución de andenes y accesos pendientes, reducir los tiempos de cerramiento en zonas comerciales y residenciales, publicar cronogramas claros de entrega por estación, fortalecer la señalización y los pasos peatonales seguros, implementar medidas de mitigación efectivas para los comerciantes afectados y garantizar seguimiento público a los retrasos reportados por la interventoría.

“El Metro es necesario para Bogotá, pero su éxito,no puede medirse únicamente en columnas, vigas o estructuras elevadas. También se mide en cuántos andenes se recuperan, cuántos accesos se habilitan, cuántos ciudadanos de a pie pueden volver a caminar sin obstáculos y cuántos comerciantes afectados por días de obra pueden recuperar el beneficio de sus negocios”, señaló el concejal.