Desayunaron y esperaron una hora para matarlo: testigo de sicariato en Suba 

Caracol Radio conoció en primicia el video que revela cómo huyeron los sicarios que atacaron contra José Víctor Rojas González, de 35 años, comerciante del sector cárnico en el barrio Ciudad Jardín, en la localidad de Suba.

De acuerdo con fuentes, los delincuentes esperaron más de una hora al hombre para atacarlo. Incluso, alcanzaron a desayunar en una de las panaderías cercanas.

“El sicario corrió dos cuadras y no era muy rápido, pues tiene problemas con una pierna. Ellos desayunaron ahí y él se va hacer el trabajo, mientras el otro se queda ahí esperándolo” aseguró una fuente a este medio.

Los hombres en motocicleta, en medio de su huida dispararon a unos jóvenes que los atacaron con unas botellas para impedir que se fueran del lugar. Sin embargo, lograron escapar por una de las vías paralelas a la Avenida Suba, y lanzaron la pistola con la que atentaron en inmediaciones de un famoso restaurante de comidas rápidas.

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Fuentes confirmaron a Caracol Radio que el hombre asesinado este martes era de primo de Yahir Ruiz Rojas, comerciante de carne y propietario del establecimiento Carnes Frigomontreal, quien fue víctima de otro atentado el pasado lunes 13 de abril en el barrio Barrancas en la localidad de Usaquén. Al momento del ataque, también contaba con un arma de fuego propia y chaleco antibalas.

Así mismo, Mauricio Rojas González, primo del hombre asesinado este martes, fue acribillado por dos sicarios en el barrio Normandía en el mes de septiembre de 2024.

A este caso se suma el de Carlos Julio Rojas González, familiar de las otras víctimas, quien fue asesinado en septiembre de 2023.