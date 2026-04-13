Proyecto del Metro de Bogotá: Porcentaje de avance de las obras ¿Cuándo finalizarían? Esto se sabe

La construcción de la Línea 1 del Metro en Bogotá, cuyas obras empezaron el 17 de agosto de 2021, se espera que su operación comercial dé inicio en marzo de 2028. Ha llegado a un avance parcial de más del 50% de su elaboración final. Además, se contará con un total de 30 trenes que harán parte de la flota final del nuevo medio de transporte de la capital colombiana.

El avance de la obra dio inicio en el sur de Bogotá, con la construcción del Patio Taller en la localidad de Bosa, el cual es considerado como ‘El corazón de la Línea 1’ y cuenta con un área de 35,9 hectáreas. Dicho espacio fue fundamental para la llegada de las maquinarias que ayudarían a la fabricación del nuevo medio de transporte con el que contará la capital.

¿En qué porcentaje de avance van las obras de la Línea 1 de Metro de Bogotá?

Durante el mes de marzo de 2026 se oficializó que la obra de la Línea 1 había llegado a un avance del 75.50% de su construcción general. Había superado las tres cuartas partes del proyecto, entrando así en su etapa final. Esto fue informado por el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Adicionalmente, los nueve primeros trenes de la flota total se encuentran en Colombia.

El pasado 27 de marzo se confirmó que la megaobra de movilidad en la capital del país cuenta con un total de 12 kilómetros de viaducto construido. Atravesando un total de 9 localidades, tales como:

Bosa

Kennedy

Puente Aranda

Los Mártires

Antonio Nariño

Santa Fe

Chapinero,

Teusaquillo

Barrios Unidos

La Alcaldía Mayor de Bogotá ha informado a todas las personas interesadas, a través de su página web, una serie de hitos que se han venido logrando con la elaboración de la obra de la Línea 1 del metro, entre los que se confirma que en China se realizó la primera prueba en movimiento del tren inicial de la línea urbana; además, se informa que llegaron 6.635 toneladas (120 kilómetros) de rieles del país asiático, 96 corresponden al viaducto y 24 kilómetros se instalarán en el propio taller, así como también se oficializó que ya se encuentran en la capital las traviesas en concreto que conformarán la vía férrea.

¿Cuándo finalizarán las obras del Metro de Bogotá?

Actualmente, la alcaldía de Bogotá tiene previsto que para marzo de 2028 la Línea 1 del Metro transporte a más de 1 millón de personas cada día a una velocidad comercial de 43 kilómetros por hora. O lo que es lo mismo, la operación simultánea de siete biarticulados o 12 buses articulados de TransMilenio en la actualidad, de acuerdo con la Empresa Metro de Bogotá.

Adicionalmente, se confirma que la Línea 2 del metro ya se encuentra en proceso de licitación para las empresas nacionales e internacionales interesadas en la adjudicación del proyecto, el cual se tiene previsto que se complete para el primer trimestre de 2027. Esta nueva línea comenzará en la localidad de Chapinero, donde se conectará con la Línea 1 del Metro de Bogotá y contará con un total de 11 estaciones, de las cuales 10 serán subterráneas.

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