Gerente de reconocido banco está entre los capturados por homicidios en Bogotá. Foto: Policía Metropolitana

La Policía Metropolitana y la Alcaldía de Bogotá presentaron los resultados de una megaofensiva contra el homicidio; 73 delincuentes fueron capturados por cometer asesinatos en la capital.

Cayó gerente de banco presunto responsable de feminicidio en Usaquén

Entre los 73 acusados por homicidios en Bogotá se encuentra Carlos Mario Rodríguez Rosas, quien ejercía como gerente corporativo del Banco de Bogotá, al parecer por haber asesinado a su pareja sentimental el pasado 25 de enero de 2026.

De acuerdo con el informe de las autoridades, este hombre tendría una relación abierta con su pareja sentimental, Ana María Meza de 36 años, con quien vivía en una zona exclusiva del norte de Bogotá.

Ese 25 de enero en horas de la madrugada, lo que según informa Rodríguez Rosas a la Policía es que estaban compartiendo con amigos en su apartamento y que se sorprende al ver que Ana María se tira del edificio, una vez están solos.

Otro de los aspectos que manifiesta el hombre a las autoridades es que Ana María le habria manifestado que sufría de depresion y que para dormir ingería ketiapina.

Sin embargo, tras analizar los videos de cámaras de seguridad, recolectar de testimonios de vecinos y familiares y pruebas materiales, la Policía confirmó que no se trató de un suicidio sino de un presunto feminicidio.

Cayó hombre que asesinó por robar una patineta

Un hombre fue capturado mediante orden judicial, por el delito de homicidio y hurto agravado en la localidad de Santa Fe, quien habría participado en el hurto violento a un ciudadano de 59 años, el pasado 30 de julio de 2025 en la localidad de Usaquén.

La víctima se movilizaba en su patineta eléctrica cuando fue abordada por tres personas, quienes con armas cortopunzantes la despojaron de su vehículo y la hirieron, causándole la muerte.

Además, de acuerdo con las investigaciones, el implicado cometía hurtos violentos en horas de la noche en compañía de sus cómplices, seleccionaba a sus víctimas para posteriormente seguirlas y asaltarlas de forma violenta.

El capturado registra seis anotaciones judiciales por el delito de hurto y evadía a las autoridades con otra identidad.

Capturan en Bogotá a uno de los más buscados en Cali por homicidio

Alias ‘Papeles’ se encuentra en el cartel de los más buscados de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali por el delito de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego.

Esta persona presuntamente habría asesinado en el año 2025 a un ciudadano extranjero por quedarse con el dinero producto de la venta de estupefacientes y, posterior a esto, ordenó a otros integrantes arrojar el cuerpo al río Cauca para no dejar evidencia.

En los últimos días fue capturado en la localidad de Rafael Uribe.