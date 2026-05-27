Evento no era para entregar un laboratorio sino para hacer un anuncio: Sec Educación a MinCiencias

Una nueva discusión se dio entre el Gobierno y la Alcaldía de Bogotá, esta vez, por la supuesta entrega de un laboratorio de robótica para los estudiantes del colegio IE Sierra Morena, en la localidad de Ciudad Bolívar.

Ante este panorama, la secretaria de Educación de Bogotá, Julia Rubiano respondió a los señalamientos de la ministra de Ciencias, Yesenia Olaya, quien aseguró que “Bogotá le esta cerrando las puertas a la ciencia”.

En primer lugar, la alta funcionaria distrital, aseguró que la ciudad no le esta cerrando la puerta a la ciencia, ni a las oportunidades-

“Todas las dotaciones y proyectos que fortalezcan la educación pública son bienvenidos. Pero una cosa es llevar capacidades a los colegios y otra suspender clases para realizar eventos masivos dentro de las instituciones educativas. IE Sierra Morena de Ciudad Bolívar que implicaba el ingreso de cerca de 1.500 personas externas y la afectación de la jornada académica. Como Secretaría de @Educacionbogota“, enfatizó.

En segundo lugar, Rubiano aseguró que la Alcaldía siempre trabajará en pro del cuidado de los estudiantes.

“Tenemos la responsabilidad de proteger el tiempo escolar, garantizar las condiciones de seguridad en las instituciones educativas y priorizar el derecho de las y los estudiantes a permanecer en clase.La educación pública merece debates rigurosos y responsables, no desinformación. Defender que las y los estudiantes estén en clase no es bloquear oportunidades; es cumplir con el deber de garantizar su derecho a la educación”, concluyó.

Ante la situación, varios estudiantes decidieron bloquear la entrada a la institución por lo que no fue posible la entrega de los alimentos que hacen parte del PAE.