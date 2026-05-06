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06 may 2026 Actualizado 20:43

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Cali

Profanan la Capilla de La Ermita en Cali, luego que un hombre dañara todas las imágenes del templo

El arzobispo de la Capital del Valle, monseñor Luis Fernando Rodríguez, reitero que Cali merece vivir en paz.

Como signo penitencial, la Capilla permanecerá cerrada hasta el sábado 9 de mayo a las 10a.m.

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Como signo penitencial, la Capilla permanecerá cerrada hasta el sábado 9 de mayo a las 10a.m.
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El arzobispo de Cali, monseñor Luis Fernando Rodríguez, a través de un comunicado, denunció la destrucción y daños a todas las imágenes religiosas del templo por parte de un hombre que fue detenido por la Policía.

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Este acto fue calificado por el prelado como iconoclasta que va en contra de la fe de los fieles católicos y vulnera la libre expresión de los creyentes.

El arzobispo de la ciudad, agregó que teniendo en cuenta que La Ermita es un lugar icónico de la ciudad, se convierte también en una afrenta contra los bienes culturales de Cali.

Ante esta profanación, la Capilla de La Ermita cerrará sus puertas hasta el sábado 9 de mayo a las 10:00 a.m., como signo penitencial por estas dolorosas acciones.

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“Oramos por quien cometió este delito y solicitamos a las autoridades de la ciudad y Policía la atención adecuada y pronta ante estos hechos delictivos”, recalcó Luis Fernando Rodríguez Velásquez, arzobispo de Cali.

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Juan Carlos Díaz

Juan Carlos Díaz

Periodista en Caracol Radio desde 2005. Premios de Periodismo “Gerardo Bedoya” gobernación del Valle...

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