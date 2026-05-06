Intensifican la búsqueda de madre e hijo desaparecidos en Florida, Valle

Tras la realización de un consejo de seguridad en el municipio de Florida, Valle del Cauca, las autoridades intensificaron la búsqueda de Mireyda Ordóñez y su hijo menor de edad, quienes permanecen desaparecidos desde el pasado domingo.

De acuerdo con la información preliminar, madre e hijo fueron vistos por última vez el 19 de abril en el corregimiento San Antonio de los Caballeros, en zona rural de esta población.

La Fiscalía General de la Nación activó el Mecanismo de Búsqueda Urgente junto con la Alerta Rosa, un protocolo destinado a la localización inmediata de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres desaparecidas.

“Se vienen realizando análisis de elementos materiales probatorios y labores en campo para recolectar información que permita ubicar a la señora y su hijo. Invitamos a la comunidad a apoyar estas acciones y a entregar cualquier información, por mínima que sea, ya que es de vital importancia para el proceso investigativo”, señaló el secretario de Gobierno de Florida, Wladimir Cerón.

Por su parte, el alcalde municipal, Dimas Antonio Martínez, aseguró que la Secretaría de Seguridad del Valle ofrece una recompensa por información que permita dar con su paradero. Además, indicó que se desplegó un equipo técnico especializado, incluido el denominado equipo Raptor, para sobrevolar la zona y reforzar las labores de búsqueda.

El Concejo Municipal expresó su solidaridad con la familia y anunció que respaldará todas las acciones institucionales para contribuir a la pronta ubicación de las dos personas.

La Administración Municipal indicó que cualquier información puede ser reportada al Centro Automático de Despacho: 316 674 7387