Por violencia y discriminación racial fue condenado agresor de agente transito en Cali

"Basura", "estas al mando de un blanco", "esclavo de blancos", "esclavo basura", "negro hijo de puta", "negro feo, por eso nadie los quiere", fueron las agresiones del hoy condenado Henry Alexis Velasco Rodríguez.

El Juzgado 10 Penal de Circuito de Cali condenó a Henry Alexis Velasco Rodríguez a 37 meses de prisión por Violencia contra Servidores Público Agravado y Actos de Discriminación por Raza agravado.

Los insultos del hoy condenado fueron lanzados contra el agente de tránsito afro,José Felix Angulo Cabezas,en hechos ocurridos el 16 de mayo de 2025,en plena vía pública y frente a un supermercado en el barrio San Fernando.

El abogado y representante de la víctima,Raimundo Tello Benítez, informó a Caracol Radio que la decisión del juez fue por Violencia contra Servidores Público Agravado y Actos de Discriminación por Raza agravado.

“Basura”, “estas al mando de un blanco”, “esclavo de blancos”, “esclavo basura”, “negro hijo de puta”, “negro feo, por eso nadie los quiere”, fueron las agresiones del hoy condenado Henry Alexis Velasco Rodríguez.

El jurista Tello Benítez preciso que además de la condena a 37 meses se prision le fue impuesta una multa de 5.5 salarios mínimos, al tiempo que se le negaron beneficios de libertad, por lo que estando con prisión domiciliaria y en firme la sentencia, deberá pasar a un centro de reclusión.