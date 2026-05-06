Autoridades investigan caída de muro en institución educativa de Cali

El colapso de un muro de cerramiento en la sede educativa Pablo Neruda, ubicada en el barrio Antonio Nariño, en la comuna 16 de Cali, encendió las alertas de las autoridades distritales. El incidente se registró en medio de obras de construcción en el entorno de la institución, que, según reportes preliminares, contaban con las normas de seguridad establecidas.

Tras lo ocurrido, al lugar acudieron el secretario de Gestión del Riesgo, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud, con el fin de inspeccionar la zona y activar las acciones correspondientes.

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En primer lugar, el secretario de Gestión del Riesgo, Ricardo Peñuela, informó que ya se iniciaron las investigaciones para determinar las causas del colapso.

“Por lo que hemos verificado es un movimiento de tierras. Estamos con el contratista que va a realizar la obra, no hay heridos, fue un colapso que es uno de los riesgos que tiene las construcciones y se tomaron medidas de contingencia para volver a construir la parte que corresponde al colegio”.

Por su parte, el secretario de Salud encargado, Carlos Pinzón, señaló que se ordenó la suspensión de la obra como medida preventiva.

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Entre tanto, la secretaria de Educación, Sara Rodas, aseguró que la seguridad de los estudiantes está garantizada. Asimismo, indicó que se determinó la suspensión temporal de clases durante dos días, mientras se implementan medidas de contingencia para mitigar cualquier riesgo.

Se espera que en las próximas horas haga una inspección al lugar el director del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE).