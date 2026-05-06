Operador de aseo de Cali niega obligación de devolver usuarios a Emsirva

La disputa por el control de los usuarios del servicio de aseo en Cali sigue escalando, tras la exigencia del alcalde Alejandro Eder al Gobierno Nacional y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para que la devolución de Emsirva incluya más de 870 mil usuarios.

Lucía Fadul, gerente general de Veolia Valle del Cauca, uno de los cuatro operadores principales de la ciudad, negó que exista una obligación legal de devolver los usuarios una vez la empresa pública regrese al municipio.

“No existe una obligación legal de devolver los usuarios y esta afirmación carece de todo sustento jurídico y contractual. La titularidad de los contratos es de los prestadores y no está sujeta a restitución en los términos que se está planteando. Además, es importante resaltar que en Colombia rige un modelo de libre competencia, donde los usuarios tienen el derecho de elegir su prestador, por lo que no pueden ser tratados como un activo transferible”, señaló.

Frente a la polémica por no haber prorrogado los contratos de operación del servicio de aseo en enero de 2026, Fadul explicó que los operadores no aceptaron la extensión planteada por Emsirva debido a que solo contemplaba seis meses, un plazo que calificó como “inviable” desde el punto de vista técnico, operativo y jurídico.

“Una operación de 6 meses no brinda las condiciones de estabilidad ni permite la adecuada planeación e inversión que se requiere en un servicio esencial como es el servicio de aseo. Para Veolia, el punto de fondo realmente no es una diferencia de plazo, sino la ausencia de planeación y de sustento jurídico para cualquier decisión de prórroga contractual por parte de Emsirva. Es importante puntualizar que la liquidadora pretendía impulsar de manera tardía una prórroga sin que existiera un soporte jurídico claro. Ni en la solicitud presentada ante la superintendencia ni en la resolución expedida se contempló la necesidad de extender los contratos. En esas condiciones, no existía habilitación legal para adelantar una prórroga”, agregó.

En cuanto al riesgo de una posible doble facturación, Angélica Delgado, gerente de Promo Cali y Promo Valle, advirtió que sí existe esa posibilidad en medio de la incertidumbre generada por la decisión judicial que permitiría a un tercero facturar el servicio de aseo.

“Si existe el riesgo que los caleños terminen pagando doble la factura, por eso lo hemos advertido con total responsabilidad. Hoy el servicio se está prestando con normalidad por los operadores actuales y cualquier facturación adicional, sin una relación clara con el usuario y sin prestación efectiva del servicio, puede derivar en cobros indebidos. No se puede cobrar dos veces por el mismo servicio y mucho menos en un sistema donde ya hay pagos realizados que no han sido otros lados a quienes están operando” dijo Delgado.

Mientras avanza la disputa jurídica y administrativa por el futuro de Emsirva y sus usuarios, la Alcaldía reiteró que los ciudadanos no están obligados a cambiar de operador. Además, recomendó revisar detalladamente las facturas de servicios públicos de Emcali para verificar que no existan cobros duplicados bajo el concepto de aseo.