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26 may 2026 Actualizado 23:55

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Cali

En Cali 1.839.148 ciudadanos están habilitados para votar en 5.158 mesas distribuidas en 216 puestos

Autoridades confirmaron que no será necesario trasladar mesas de votación, ya que estarán habilitados todos los puestos urbanos y rurales de la ciudad.

Las mesas de votación para las elecciones de este domingo 31 de mayo estarán habilitadas entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde.

Las mesas de votación para las elecciones de este domingo 31 de mayo estarán habilitadas entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde.

Las mesas de votación para las elecciones de este domingo 31 de mayo estarán habilitadas entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde.
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El dispositivo logístico para la jornada electoral de este domingo 31 de mayo ya se encuentra listo.

En la capital del Valle 1.839.148 ciudadanos están habilitados para ejercer su derecho al voto.

“Estamos terminando de capacitar a los jurados de votación y a los delegados de puesto. Desde este miércoles 27 de mayo se inicia la distribución de urnas y cubículos, y a partir del jueves llegará a la ciudad el kit electoral que será distribuido en la madrugada del domingo en los diferentes puestos”, indicó el registrador especial de Cali, Juan Carlos Dorado.

En Cali estarán habilitadas las 5.158 mesas de votación distribuidas en 216 puestos, de los cuales 22 son rurales y 194 urbanos. De esta manera, no será necesario realizar traslados de mesas en ningún punto de la ciudad.

Se dispondrá de 400 agentes de tránsito en un dispositivo que cubrirá las inmediaciones de los puestos de votación y el sitio de escrutinios, ubicado en el Centro Comercial Cosmocentro, con el fin de acompañar la jornada y realizar los cierres viales que sean necesarios.

Capacitaciones testigos electorales

Las jornadas pedagógicas se realizarán los días 28, 29 y 30 de mayo en el Centro de Eventos Cali, ubicado en la Calle 5 #84-01, barrio Las Vegas.

Las mesas de votación estarán habilitadas entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Juan Carlos Díaz

Juan Carlos Díaz

Periodista Caracol Radio. Premios: Beca “Voces que transforman” Baudó/Pnud 2026. Gobernación Valle “Gerardo...

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