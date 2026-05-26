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26 may 2026 Actualizado 22:08

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Cali

Cali no ha sido sancionada por el sistema de fotodetección asegura la secretaría de Movilidad

No existe anulación automática de comparendos ni devolución generalizada de dinero, aclara el Sergio Moncayo, secretario Movilidad de la Capital del Valle.

Muchos de los comparendos incluidos en la revisión no corresponden a exceso de velocidad. Allí también pueden existir sanciones por SOAT, revisión técnico-mecánica, semáforo en rojo, pico y placa y otras infracciones que no dependen de ese concepto técnico.

Muchos de los comparendos incluidos en la revisión no corresponden a exceso de velocidad. Allí también pueden existir sanciones por SOAT, revisión técnico-mecánica, semáforo en rojo, pico y placa y otras infracciones que no dependen de ese concepto técnico.

Muchos de los comparendos incluidos en la revisión no corresponden a exceso de velocidad. Allí también pueden existir sanciones por SOAT, revisión técnico-mecánica, semáforo en rojo, pico y placa y otras infracciones que no dependen de ese concepto técnico.
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Al dar un parte de tranquilidad a la ciudadanía frente a la información que ha circulado sobre las cámaras de fotodetección en Cali, Sergio Moncayo, secretario Movilidad, aseguro que la ciudad no ha sido sancionada.

“Lo que existe es una apertura de investigación administrativa por parte de la Superintendencia de Transporte. Es decir, apenas inicia un proceso en el que la secretaría de Movilidad podrá presentar pruebas, entregar explicaciones y ejercer su derecho de defensa”, aclaro el funcionario.

Agrego que, la investigación conocida hasta ahora se refiere principalmente al periodo entre 2018 y 2020, bajo unas condiciones técnicas y una regulación distinta a la actual.

“Por eso, no se puede afirmar que hoy todo el sistema de fotodetección de Cali sea ilegal. Tampoco existe una decisión definitiva que anule todos los comparendos ni una orden general de devolución de dinero", sostuvo.

Sergio Moncayo, secretario Movilidad Cali reitero que": no hay una sanción contra Cali, no existe anulación automática de comparendos ni devolución generalizada de dinero"

Juan Carlos Díaz

Juan Carlos Díaz

Periodista Caracol Radio. Premios: Beca “Voces que transforman” Baudó/Pnud 2026. Gobernación Valle “Gerardo...

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