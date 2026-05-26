Cali no ha sido sancionada por el sistema de fotodetección asegura la secretaría de Movilidad
No existe anulación automática de comparendos ni devolución generalizada de dinero, aclara el Sergio Moncayo, secretario Movilidad de la Capital del Valle.
Al dar un parte de tranquilidad a la ciudadanía frente a la información que ha circulado sobre las cámaras de fotodetección en Cali, Sergio Moncayo, secretario Movilidad, aseguro que la ciudad no ha sido sancionada.
“Lo que existe es una apertura de investigación administrativa por parte de la Superintendencia de Transporte. Es decir, apenas inicia un proceso en el que la secretaría de Movilidad podrá presentar pruebas, entregar explicaciones y ejercer su derecho de defensa”, aclaro el funcionario.
Agrego que, la investigación conocida hasta ahora se refiere principalmente al periodo entre 2018 y 2020, bajo unas condiciones técnicas y una regulación distinta a la actual.
“Por eso, no se puede afirmar que hoy todo el sistema de fotodetección de Cali sea ilegal. Tampoco existe una decisión definitiva que anule todos los comparendos ni una orden general de devolución de dinero", sostuvo.
Sergio Moncayo, secretario Movilidad Cali reitero que": no hay una sanción contra Cali, no existe anulación automática de comparendos ni devolución generalizada de dinero"
Juan Carlos Díaz
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