Denuncian ante la Fiscalía ataques a creyentes en plena ceremonia religiosa en Bogotá
El concejal Andrés Barrios cuestionó la falta de acciones por parte del Distrito por estos ataques.
El concejal de Bogotá Andrés Barrios radicó ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia por discriminación y perturbación a creyentes en plena ceremonia religiosa de una iglesia el pasado 2 de abril durante la Semana Santa.
Ese día, un grupo de personas de la comunidad trans se movilizó con prendas que tenían símbolos satánicos y llegaron frente a la Iglesia de San Francisco en el centro de la ciudad.
Los feligreses rechazaron este acto que consideraron como una provocación y un irrespeto a sus creencias.
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La Iglesia en ese momento tuvo que cerrar las puertas, llegó la Policía para contener la situación y permitir que continuara la ceremonia.
“En Bogotá queman iglesias, vandalizan templos y se burlan de la fe, mientras la institucionalidad se queda de brazos cruzados. Lo ocurrido es grave, no puede quedar en la impunidad y debe tener consecuencias. Por eso pedí a la Fiscalía que investigue los hechos ocurridos, identifique a los responsables y aplique las sanciones correspondientes”, afirmó el concejal.
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Barrios expresó su inconformidad frente a la falta de contundencia por parte de la Alcaldía de Bogotá pese a la gravedad de los hechos: “Es fundamental que el Distrito garantice la libertad religiosa y de cultos, además, que existan acciones concretas que prevengan todo hecho que atenta contra la fe de millones de ciudadanos”, puntualizó.
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Juliana De Los Ríos
Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....