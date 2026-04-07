Denuncian ante la Fiscalía ataques a creyentes en plena ceremonia religiosa en Bogotá

El concejal de Bogotá Andrés Barrios radicó ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia por discriminación y perturbación a creyentes en plena ceremonia religiosa de una iglesia el pasado 2 de abril durante la Semana Santa.

Ese día, un grupo de personas de la comunidad trans se movilizó con prendas que tenían símbolos satánicos y llegaron frente a la Iglesia de San Francisco en el centro de la ciudad.

Los feligreses rechazaron este acto que consideraron como una provocación y un irrespeto a sus creencias.

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La Iglesia en ese momento tuvo que cerrar las puertas, llegó la Policía para contener la situación y permitir que continuara la ceremonia.

“En Bogotá queman iglesias, vandalizan templos y se burlan de la fe, mientras la institucionalidad se queda de brazos cruzados. Lo ocurrido es grave, no puede quedar en la impunidad y debe tener consecuencias. Por eso pedí a la Fiscalía que investigue los hechos ocurridos, identifique a los responsables y aplique las sanciones correspondientes”, afirmó el concejal.

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Barrios expresó su inconformidad frente a la falta de contundencia por parte de la Alcaldía de Bogotá pese a la gravedad de los hechos: “Es fundamental que el Distrito garantice la libertad religiosa y de cultos, además, que existan acciones concretas que prevengan todo hecho que atenta contra la fe de millones de ciudadanos”, puntualizó.

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