“La búsqueda de paz debe estar rodeada de legitimidad”: MinJusticia descarta canje de prisioneros
El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, habló sobre la propuesta del Gobierno sobre la Paz Total.
“La búsqueda de paz debe estar rodeada de legitimidad”: MinJusticia descarta canje de prisioneros
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El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, habló sobre la propuesta del Gobierno sobre la Paz Total y las negociaciones con el ELN tras los secuestros de funcionarios de la Policía desde el 2025.
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Juan Esteban Quintero
" Comunicador social y periodista con especialización en narrativas digitales, ambos títulos de la Universidad...