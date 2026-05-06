Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

06 may 2026 Actualizado 13:10

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM WOrden Público

“La búsqueda de paz debe estar rodeada de legitimidad”: MinJusticia descarta canje de prisioneros

El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, habló sobre la propuesta del Gobierno sobre la Paz Total.

“La búsqueda de paz debe estar rodeada de legitimidad”: MinJusticia descarta canje de prisioneros

“La búsqueda de paz debe estar rodeada de legitimidad”: MinJusticia descarta canje de prisioneros

00:00:0014:23
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, habló sobre la propuesta del Gobierno sobre la Paz Total y las negociaciones con el ELN tras los secuestros de funcionarios de la Policía desde el 2025.

Noticia en desarrollo.

Juan Esteban Quintero

Juan Esteban Quintero

" Comunicador social y periodista con especialización en narrativas digitales, ambos títulos de la Universidad...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir