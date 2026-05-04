El ELN le dice a Petro que ellos no incumplieron los acuerdos de la mesa de conversaciones de paz

Bogotá

A través de un comunicado, el Comando Central del ELN aseguró que fue el presidente Gustavo Petro quien incumplió con los acuerdos alcanzados en la mesa de conversaciones de paz, esto como respuesta al mandatario, quien abrió la posibilidad de retomar los diálogos con esta guerrilla si desmantelaban las economías ilícitas. Recordemos que la mesa con el Gobierno Petro está suspendida desde hace más de un año por los hechos de violencia desatados en el Catatumbo, Norte de Santander.

“El presidente Petro incumplió lo pactado en la Mesa con el ELN y, usando la perfidia para sacar ventajas militares e imponer viejas lógicas buscando la desmovilización, terminó haciendo naufragar el proceso y así, dio rienda suelta a sus amenazas con operaciones militares y bombardeos, con la pretensión de destruir al ELN”.

Esta guerrilla dice que negociar no es rendición o sometimiento, sino es acordar para cumplir lo pactado en función de cambiar la realidad del país, para bien de las mayorías. Además, niega cualquier vínculo con el narcotráfico. En la misma comunicación le propone al gobierno que llegue el próximo 7 de agosto a construir un Acuerdo Nacional.

“El ELN ratifica su propuesta de construir un Acuerdo Nacional, en un proceso amplio y democrático, con la participación de la sociedad”. Dice el comunicado de esta guerrilla.

Recordemos que esta propuesta de Acuerdo Nacional ya había sido puesta sobre la mesa en dos ocasiones cuando negociaban con el Gobierno de Gustavo Petro, y fue hecha por el comandante del ELN, Antonio García, como una salida a la crisis estructural y al conflicto social, político y armado.