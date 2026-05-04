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“La paz total ha sido un fracaso porque fue muy mal concebida”: Juan Manuel Santos

Juan Manuel Santos estuvo en 6AM W hablando con Julio Sánchez Cristo sobre las críticas que recientemente le hizo el expresidente Álvaro Uribe en cuanto al plebiscito por la paz y los resultados en general del acuerdo de paz con las Farc.

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Adicionalmente, Santos se refirió también a los esfuerzos del gobierno actual de Gustavo Petro en materia de paz y el diagnóstico que hace de esta política frente a situaciones como el fortalecimiento de los grupos al margen de la ley.

¿Qué pasado con la paz total en Colombia?

De acuerdo con Juan Manuel Santos, la política de paz total partió desde un comienzo de una premisa demasiado ambiciosa en cuanto a su alcance, carente de garantías fundamentales, por ejemplo en materia de seguridad.

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“Ha sido un fracaso porque fue mal concebida”, declaró Santos.

“Usted puede ser el personaje más inteligente, más capaz en el mundo, pero eso que usted acaba de describir es absolutamente imposible. Sentarse a negociar con 14 grupos criminales sin saber quiénes son, sin saber quién los lidera, sin tener un marco jurídico, es funcionar y no ha funcionado”, le dijo en su momento Santos al excomisionado de paz Danilo Rueda, en una reunión junto a Petro e Iván Cepeda.

¿Cuál es la solución a los problemas de la paz total?

Santos afirmó que parte de las soluciones a los conflictos actuales de la paz total podría pasar por una adecuada implementación del acuerdo de paz en los territorios y el diálogo institucional.

“Si uno se lee las 320 páginas del Acuerdo de Paz, ahí están, por ejemplo, las garantías de seguridad, ahí está el desarrollo rural, y a propósito, ojalá el Congreso de la República apruebe la jurisdicción agraria que está por aprobarse en Senado y Cámara, porque eso le convendría muchísimo al país”, afirmó.

¿Qué ha pasado con las disidencias después del acuerdo de paz?

Juan Manuel Santos aseguró que en 2017 las disidencias de las Farc eran grupos pequeños dedicados al narcotráfico, pero varios fenómenos acrecentados por la falta de implementación llevaron a que las garantías de seguridad no se cumplieran.

“Los pelotones que habíamos dejado en los municipios más conflictivos, con un entrenamiento cívico-militar, pues Duque los sacó. Y ese vacío lo llenaron bandas criminales alrededor del narcotráfico”, aseveró.

Según el expresidente, la inmensa mayoría de los miembros hoy de las bandas criminales no son disidentes de las FARC, sino “personas reclutadas, además de una manera violenta”.

“Yo estoy bastante decepcionado, pero no son las mismas violencias, porque el acuerdo con las Farc funcionó y sigue funcionando. Cerca del 90% de los 13.000 miembros que firmaron siguen en el acuerdo de paz. El país entero viendo iniciativas de reconciliación lideradas por antiguos combatientes”, sentenció Juan Manuel Santos.

Escuche la entrevista completa:

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