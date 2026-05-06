Fiscalía y Corte Suprema piden libertad inmediata de policías y agentes CTI secuestrados por ELN

En un comunicado conjunto entre la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia pidieron la libertad inmediata de los cuatro policías y agentes del CTI que permanecen secuestrados por el ELN desde 2025.

Se trata de los funcionarios de la Dirección de Protección y Asistencia de la Fiscalía Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, y de los integrantes de la Policía Nacional Franki Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza.

“Los servidores judiciales y los agentes de la Policía Nacional, secuestrados por el denominado Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Arauca el año pasado, deben ser liberados sin condicionamiento alguno como muestra de voluntad de paz por parte de esa organización ilegal armada”, se lee en el comunicado en el que aseguran que los jueces son los únicos que pueden administrar justicia.

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