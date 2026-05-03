“No podemos votar por el papá de la paz total que es Iván Cepeda”: Paloma Valencia

Ibagué

En su vista a Ibagué la candidata a la presidencial, Paloma Valencia, aseguró que los colombianos no pueden votar por Iván Cepeda porque es el papá de la paz total porque se le entregará el país a los violentos.

“No podemos votar por el papá de paz total que es Iván Cepeda, pero hay que tener claro que la continuidad de Iván Cepeda es la entrega del país a los violentos y al cartel de la paz total”, dijo Paloma Valencia.

La candidata presidencial sostuvo que, si gana las elecciones, el primer decreto que firmará es la activación de todas las órdenes de captura de los que se han beneficiado con la paz total “Los vamos a perseguir, los vamos a tratar como ratas y los vamos a meter presos”.

También aseguró que habrá una acción contundente contra la extorsión que hoy afecta hasta las tiendas de barrio “Será una acción en los primeros cien días de gobierno” además anunció que militarizará las vías donde la delincuencia está atacando.

¿Paloma Valencia propone un grupo de seguridad paralelo a las fuerza militares?

En Ibagué, la candidata presidencial aseguró que crecerá el pie de fuerza de la Policía y el Ejército, pero además mencionó que “Pediré a los veteranos de la fuerza pública que se reincorporen en una nueva carrera de otra fuerza, que nos va a permitir crecer el pie de fuerza de manera oportuna y rápida, para que el país puede derrotar a los violentos, no vamos a seguir con las políticas de complacencia con los violentos”.

A la vez explicó que un retirado puede salir a los 40 años con experiencia y formación, por lo que ve que los veteranos pueden ser la opción que el país necesita para aumentar el pie de fuerza urbano, aunque aclaró que la propuesta hasta ahora está siendo deseñada.

Tenemos un presidente tan incompetente, que después de 4 años de gobernar dice que lo que necesita es escribir una nueva constitución: Paloma Valencia

La candidata presidencial se refirió a la propuesta del presidente, Gustavo Petro, de presentar el próximo 20 de julio ante el Congreso un proyecto para una constituyente.

“¿Qué problema que tengan los colombianos hoy se resuelven escribiendo en un papel?, hacemos una nueva constitución, qué problema vamos a solucionar, nos van a meter 4 años de discusiones para escribir papeles, colombianos no escribamos más papeles, tengamos quién gobierno”, puntualizó Paloma Valencia.