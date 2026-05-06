Embargarán tarjetas de crédito y cuentas bancarias a morosos tributarios: Esto se sabe/ Getty Images

El Gobierno colombiano avanza con una nueva fase de control fiscal que contempla el embargo de cuentas bancarias y tarjetas de crédito pertenecientes a ciudadanos que aparezcan en el listado actualizado de deudores morosos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

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La medida busca reforzar la lucha contra la evasión y garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias en todo el territorio nacional.

Esta estrategia, implementada en conjunto con bancos y cooperativas financieras, autoriza la suspensión inmediata de productos financieros una vez confirmada la inclusión del contribuyente en la base de datos oficial de incumplidos.

¿En qué casos puede la DIAN embargar cuentas bancarias?

El embargo de cuentas bancarias por la DIAN se puede realizar cuando un contribuyente presenta deudas fiscales significativas y no ha respondido a los requerimientos administrativos. Es importante destacar que antes de proceder con el embargo, la DIAN debe agotar mecanismos previos de notificación y cobro, lo que incluye actos administrativos que permiten al contribuyente ponerse al día con sus obligaciones tributarias. Solo en caso de incumplimiento de estos requerimientos puede iniciarse el procedimiento de embargo.

¿Cómo se realizan los embargos?

De acuerdo con la DIAN, el proceso de embargo y suspensión se realizará de manera escalonada y bajo supervisión directa de las autoridades tributarias. La prioridad estará en los contribuyentes que no respondieron a los llamados previos para normalizar su situación fiscal o que mantienen deudas activas superiores a los montos definidos por la entidad.

Las medidas de embargo incluyen:

Bloqueo total de cuentas bancarias, sin posibilidad de hacer retiros, pagos o transferencias.

Congelamiento de tarjetas de crédito, tanto físicas como digitales.

Retención de fondos disponibles hasta cubrir los valores adeudados.

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¿Cómo saber si es deudor de la DIAN?

Para saber si una persona está en la lista de morosos, puede realizar los siguientes pasos:

Revisar el portal MUISCA de la DIAN o llamar a sus líneas oficiales: (601)7948883 o (601)489 9000.

o llamar a sus líneas oficiales: (601)7948883 o (601)489 9000. Estar atento a notificaciones formales por correo o a través del Auto Comisorio que presentarán los funcionarios durante las visitas.

Si el contribuyente no responde, el siguiente paso es el embargo inmediato de los fondos que encuentren en las cuentas declaradas.

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Cómo evitar que su cuenta bancaria sea embargada:

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos verificar periódicamente su estado tributario y atender cualquier notificación emitida por la DIAN o por su entidad bancaria. Entre las acciones preventivas se destacan:

Pagar los impuestos atrasados o formalizar acuerdos de pago.

o formalizar acuerdos de pago. Revisar las comunicaciones enviadas por la DIAN.

por la DIAN. Mantener actualizados los datos personales y fiscales.

Evitar movimientos financieros sin justificación o cuentas inactivas.

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