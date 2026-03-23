¿Cuándo una pensión se puede embargar en Colombia 2026? Excepciones legales, límite, deudas y más

Cuando se habla de pensiones, se refiere a una prestación económica que se paga mensualmente a un trabajador retirado y que cumplió con todos los requisitos de ley para acceder a este beneficio. En Colombia, esta es vitalicia e inembargable, aunque excepción.

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La pensión está diseñada para proteger principalmente a adultos mayores, a personas que sufran accidentes laborales o estén en estado de invalidez.

Durante la vida laboral de cada trabajador, este debe destinar obligatoriamente una parte de su pago mensual al ahorro de su pensión, sin embargo, el mayor monto lo aporta el empleador.

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¿Cuándo una pensión se puede embargar en Colombia 2026?

Según el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional (Fopep), las pensiones por regla general “son inembargables”.

¿Hay excepciones y límites para embargar una pensión en Colombia?

La respuesta es sí. Según el artículo 134 de la Ley 100 de 1993, solamente existe una excepción: las mesadas pensionales, que pueden ser objeto de embargo hasta en un 50% de su valor neto, el cual será destinado a cuotas alimenticias y créditos a favor de cooperativas.

Embargo por alimentos:

Es cuando el pensionado no cumple con sus obligaciones legales de proporcionar alimentos a sus hijos menores de edad, cónyuge o excónyuge, o padres en estado de necesidad.

Embargo por deudas cooperativas o fondos de empleados:

En caso de que la persona pensionada tenga deudas con cooperativas legalmente constituidas o fondos de empleados, también se puede embargar hasta el 50% del valor de la pensión.

Requisitos para pensionarse en Colombia

Cumplir con la edad mínima: en mujeres es de 57 años; para hombres es de 62 años.

en mujeres es de 57 años; para hombres es de 62 años. Mínimo de semanas cotizadas: para mujeres es de 1.135, mientras que para hombres es de 1.300.

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Semanas para pensión de mujeres se reducirán

Un punto clave para tener en cuenta es que, a partir de 2027, se reducirá progresivamente el mínimo para que las mujeres puedan pensionarse.

Afiliadas a Colpensiones: desde el 2027, iniciará la disminución de 25 semanas por año hasta llegar a las 1.000 semanas en 2036.

desde el 2027, iniciará la disminución de 25 semanas por año hasta llegar a las 1.000 semanas en 2036. Afiliadas a fondos privados de pensiones: en 2027 comenzarán a bajar 15 semanas por año hasta llegar a 1.000 en 2035.

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