¿Por mínimo cuánto dinero me pueden reportar en Datacrédito en 2026? Esto dice la ley

Las personas que tienen deudas en Colombia –ya sean o no de alto monto– suelen sentir preocupación por la posibilidad de ser reportados ante centrales de riesgo como Datacrédito.

Una de las dudas más frecuentes en este sentido es si la ley contempla la existencia de un valor mínimo de dinero adeudado para ser reportado.

En Colombia, se considera que una obligación entra en mora generalmente después de 30 días sin pago, momento a partir del cual puede iniciar el proceso de reporte. Sin embargo, el reporte negativo de esta deuda no es inmediato porque depende de las notificaciones hechas a la persona y los plazos legales establecidos.

Tenga en cuenta que las centrales de riesgo como Datacrédito no son las que deciden a quién reportar, pues solamente recopilan información. Los que realmente reportan son las organizaciones que envían periódicamente el comportamiento de pago de sus clientes, como: bancos, cooperativas, empresas de telecomunicaciones y entidades dedicadas a la producción, comercialización de bienes y prestación de servicios.

A continuación, le contamos cuáles son las condiciones legales que se aplican para el reporte ante centrales de riesgo dependiendo del monto de la deuda.

¿Existe un monto mínimo para ser reportado en centrales de riesgo?

Tanto las leyes 1266 de 2008 (la que reglamenta el Habeas Data financiero) como la 2157 de 2021 no determinan un monto mínimo para ser reportado ante centrales de riesgo, lo que significa que un deudor sí puede aparecer en Datacrédito incluso por valores pequeños.

Lo anterior significa que, sin importar el valor de la deuda, una persona puede estar afectando su historial crediticio si entra en mora.

Sin embargo, hay un dato extra a tener en cuenta: lo que sí contempla la legislación colombiana es un trato especial para las deudas de montos bajos, así que esto se considera una herramienta de protección para las personas naturales.

Este punto de referencia lo fija l0a Ley 2157 de 2021, que fija el 15% del salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) como criterio legal para diferenciar el tratamiento de las deudas.

Es decir que, si una deuda es igual o inferior al 15% del salario mínimo, se considera de bajo monto. No obstante, si supera ese porcentaje, el proceso de reporte es más directo.

¿Cómo funciona el reporte en centrales de riesgo en el caso de las deudas pequeñas?

Si una persona tiene una obligación igual o inferior al 15% del SMMLV, existen requisitos adicionales para proteger al deudor antes de que sea reportado negativamente ante centrales de riesgo. Esto significa que, aunque sí pueden reportarlo por montos pequeños, no pueden hacerlo de manera inmediata.

Para ello, las entidades deben cumplir con las siguientes condiciones:

Enviar al menos dos comunicaciones al deudor. Estas deben formularse en días diferentes.

al deudor. Estas deben formularse en días diferentes. Dar un plazo mínimo de 20 días calendario entre la última notificación y el reporte.

Con esto, la norma busca garantizar que la persona tenga una oportunidad razonable de ponerse al día.

¿Cómo funciona el reporte en centrales de riesgo en el caso de las deudas grandes?

Si la deuda de una persona ya supera el 15% del salario mínimo, el proceso para las entidades financieras tiene menos requisitos.

Así opera:

Debe hacerse una sola notificación previa al deudor.

al deudor. Después de 20 días calendario, puede realizarse el reporte negativo.

Esta es la razón por la que las deudas más grandes se reflejan más rápido en el historial crediticio.

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