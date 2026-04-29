ICETEX lanza beneficio de condonación parcial para deudores ejemplares: requisitos, montos y mas
El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) anunció una nueva iniciativa dirigida a los beneficiarios con un historial de pago ejemplar: la condonación parcial de capital por pago anticipado. Según el ICETEX, esta medida busca incentivar a los deudores a saldar sus obligaciones de manera anticipada, “ofreciéndoles un porcentaje de condonación sobre el capital adeudado”.
La medida no solo beneficia a los deudores actuales, sino que también libera recursos que podrán ser destinados a futuros estudiantes.
La condonación parcial forma parte de los beneficios contemplados dentro del Plan de Desarrollo 2022-2026, que busca retribuir con acciones concretas la excelente cultura de pago demostrada por muchos beneficiarios del crédito educativo.
Monto de la condonación parcial
De acuerdo con la entidad, el monto dependerá directamente del tiempo que el beneficiario anticipe el pago de su deuda: “El porcentaje de condonación de capital se genera por cada año completo que se anticipe el pago”. Cuanto más tiempo se adelante el pago, mayor será el porcentaje del capital condonado.
Conviene mencionar que este requisito aplica únicamente para créditos que hayan sido financiados con recursos propios del ICETEX.
Requisitos para aplicar a la condonación parcial del ICETEX
Las personas interesadas en este beneficio deberán verificar cuidadosamente cada uno de los requisitos antes de iniciar la solicitud.
Para poder aplicar a este atractivo beneficio, los beneficiarios del crédito educativo reembolsable del ICETEX deben cumplir con una serie de requisitos específicos:
- El crédito debe estar en etapa de amortización (es decir, que el beneficiario de crédito haya terminado la etapa de estudios y esté en etapa de pagos).
- Estar al día con los pagos.
- Los últimos 12 pagos realizados, en su etapa de amortización, deben haber sido realizados a tiempo (dentro de la fecha límite de pago).
- Haber pagado por lo menos el 10% del total de las cuotas establecidas del crédito.
- Tener un saldo de crédito que debe ser igual o superior a 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
¿Cómo solicitar el beneficio?
- Ingrese a icetex.gov.co, Portal Transaccional, con usuario y contraseña. https://aplicaciones.icetex.gov.co/LoginPortalTransaccionalFront/login
- Recibirá un código en tu correo registrado, ingréselo.
- Haga clic sobre la identidad de tu crédito.
- En “Consultas” haga clic sobre “Mis Beneficios”.
- Luego ingrese a Condonación Parcial de Capital, ahí encontrará las condiciones del beneficio, léalos.
- Si cumple los requisitos, en el Simulador podrá encontrar la propuesta de único pago y valor de capital a condonar por pago anticipado.
- Si lo acepta, podrá realizar el único pago y así brindar la oportunidad a otros estudiantes colombianos para que accedan a educación superior con financiación del ICETEX.
Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...