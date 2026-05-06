¿Cómo va la recuperación de Falcao? Así avanza la evolución del Tigre y posible fecha de regreso

El Tigre se recupera de una fractura en la cara / @MillosFCoficial

Ya eliminado de la Liga Colombiana, Millonarios centra toda su atención en enderezar el camino en la Copa Sudamericana, actualmente, el equipo marcha tercero del Grupo C con 4 puntos, dos menos que O’Higgins y a tres de Sao Paulo de Brasil.

Al mismo tiempo, el equipo bogotano deberá disputar la primera fase de la Copa Colombia, un certamen que desde el año pasado cambió su formato y que cuenta con una fase de grupos inicial, en la cual compiten los eliminados de la A como de la B.

El primer gran reto tras la eliminación será conseguir los tres puntos en Montevideo en su visita a Boston River, colero del grupo y sin puntos, al cabo de tres jornadas.

¿Cómo avanza la recuperación de Falcao?

En medio de la eliminación, los dirigidos por Fabián Bustos sufrieron algunas bajas sensibles, entre ellas la de Falcao García, una de las grandes figuras del plantel y quien sufrió una fractura en la cara tras un fuerte choque con Danny Rosero, en la derrota 3-1 ante el América de Cali.

Tras los respectivos exámenes médicos, se pudo establecer que el atacante sufrió "una fractura en el arco cigomático". Posterior a ello, se estableció que el tratamiento no requeriría de cirugía, lo que acorta su tiempo de recuperación.

Caracol Radio pudo conocer que el goleador histórico de la Selección Colombia retornó a entrenamientos en la sede deportiva desde hace más de una semana. El Tigre ha venido realizando al mismo tiempo un trabajo diferenciado y especial.

¿Cuándo podría volver Falcao a las canchas?

Millonarios espera que la evolución de Falcao le permita volver a los entrenamientos con el resto del plantel de jugadores durante la próxima semana. De ser así y cumplirse estos tiempos, se espera que El Tigre pueda estar disponible para el partido ante Sao Paulo en Brasil, juego válido por la cuarta fecha de la Copa Sudamericana y que se llevará a cabo el próximo 19 de mayo.