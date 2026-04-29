Así quedó Millonarios en el Grupo C de la Sudamericana tras empate con Sao Paulo

Tercera salida de Millonarios en la Copa Sudamericana y terminó con empate sin goles ante Sao Paulo en Bogotá. El cuadro brasileño salió con un equipo mixto y rescató un punto que le permite seguirlíder del grupo.

El Embajador se salvó de una de las más claras del encuentro al minuto 20′ en un centro desde la izquierda y un remate que pegó contra el palo y luego la sacó Carlos Sarabia en la línea.

Así quedó Millonarios en el Grupo C de la Sudamericana

En el segundo tiempo, Leonardo Castro y Rodrigo Contreras fueron protagonistas de varias opciones claras para romper el empate, aprovechando los espacios que dejó el rival con el paso de los minutos. Ambos delanteros encontraron oportunidades dentro del área y en transiciones rápidas, pero la falta de precisión en la definición y la intervención del arquero rival evitaron que el marcador se moviera a favor del conjunto embajador.

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A pesar de la falta de contundencia, también se destacó el trabajo ofensivo de Sebastián del Castillo, quien fue insistente por las bandas y generó peligro constante con sus desbordes y centros al área. Su movilidad y capacidad para romper líneas aportaron dinamismo en ataque, siendo una de las principales vías para inquietar a la defensa rival durante el complemento.

¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios?

El equipo de Fabián Bustos volverá a jugar por Copa Sudamericana el próximo jueves 7 de mayo frente a Boston River en Uruguay.