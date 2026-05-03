Liga Femenina 2026: Así quedó la tabla de posiciones tras empate en clásico Santa Fe - Millonarios

Millonarios y Santa Fe empataron 0-0 en la novena fecha de la Liga / Twitter: @MillosFcFem

La novena fecha de la Liga Femenina estuvo marcada por los clásicos Nacional Vs. Medellín, Millonarios y Santa Fe y América Vs. Cali, este último en el cierre de la jornada. El campeonato es parcialmente liderado por las Verdolagas.

El clásico bogotano se disputó en El Campín y sirvió como antesala al juego Internacional de Bogotá Vs. Santa Fe, válido por la última fecha del Todos Contra Todos de la Liga masculina.

El partido en la capital del país careció de grandes oportunidades de gol, siendo un duelo más de choque y fricción entre las jugadoras de ambos equipos, terminando empatado 0-0.

Las Embajadoras buscaban la primera posición de la tabla; mientras que las Leonas empezar a consolidarse en el grupo de los ocho. Con el empate, ambos equipos se mantiene en zona de clasificación.

Resultados de la fecha

La novena fecha había comenzado con el clásico antioqueño Nacional Vs. Medellín, juego que se llevó a cabo en el estadio Polideportivo Sur de Envigado y que terminó 1-0 a favor de las Verdolagas, con un gol agónico de Manuela González a los 90+5 minutos.

Nacional 1-0 Medellín

Llaneros 2-1 Junior

Bucaramanga 2-0 Real Santander

Santa Fe 0-0 Millonarios

Fortaleza 0-2 Internacional de Bogotá

Domingo 3 de mayo

[3:00PM] Orsomarso Vs. Internacional de Palmira

[3:00PM] América Vs. Cali

Tabla de posiciones