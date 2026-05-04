Copa Colombia 2026: Definido el fixture de Millonarios, Cali y Medellín en la fase 1

La Copa Colombia ya tiene definido su fixture para las fases iniciales del torneo, estableciendo el camino tanto para la Fase 1A como para la Fase 1B en esta edición.

De acuerdo con el reglamento de la competencia, en la Fase 1A participarán los clubes de la Liga Colombiana y del Torneo de Ascenso que no lograron clasificar a las instancias definitivas de sus respectivos campeonatos. En el caso de la primera división, estarán los equipos que no accedieron a los playoffs, mientras que en la segunda categoría competirán aquellos que no alcanzaron los cuadrangulares.

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¿Cómo se jugará la fase?

Esta fase se disputará en un formato de grupos, con cinco jornadas en total. Una vez finalizado este tramo, avanzarán a la siguiente ronda los octavos de final, los equipos que ocupen la primera y segunda posición de cada grupo, lo que garantiza una competencia cerrada desde el inicio.

Por su parte, la Fase 1B estará integrada por los ocho clubes que sí lograron avanzar a las instancias finales del fútbol profesional colombiano en el primer semestre de 2026. Estos equipos ingresarán directamente en una etapa posterior del torneo, lo que les permitirá incorporarse con ventaja en la lucha por el título.

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Estos son los grupos conformados para la fase 1A

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Este es el fixture de la fase 1A

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Este es el fixture de la fase 1B