Millonarios informó el plan de recuperación de Falcao: ¿Por qué no requiere cirugía?

El estado físico de Falcao volvió a preocupar nuevamente a los hinchas de Millonarios. El Tigre sufrió un fuerte golpe en el rostro en un duelo con Danny Rosero, en el juego en el que el Embajador cayó 3-1 con América en el Pascual el pasado domingo.

El delantero no salió al campo para el segundo tiempo y fue sustituido. Lo trasladaron casi de inmediato a la Clínica Imbanaco de Cali, donde pasó la noche y tuvo sus primeras valoraciones, que arrojaron una fractura en el arco cigomático (cerca del pómulo).

¿Qué plan de recuperación tendrá Falcao?

Millonarios informó en la mañana del lunes que en las siguientes horas evaluarían el plan a seguir con El Tigre y este martes emitieron un nuevo comunicado dando a conocer la situación: no será operado.

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“Millonarios FC informa que, después de ser valorado y de analizar el caso en Junta Médica de Especialistas en Cirugía Maxilofacial de la Fundación Santa Fe en Bogotá, se determinó que la lesión que presentó Radamel Falcao García no requiere manejo quirúrgico. Por tal motivo se da inicio al proceso de cicatrización y rehabilitación específica de esta lesión", se lee en el texto compartido por el club.

Así las cosas, la recuperación de Falcao podría estar cercana a las seis semanas (mes y medio), pues el hueso podría tardar este tiempo en consolidarse firmemente. Una vez superada esta etapa podrá volver a entrenar, seguramente protegido por una máscara protectora facial ortésica.

Lo más seguro es que El Tigre se pierda el resto del campeonato con Millonarios, pues en caso de clasificar a los playoffs, es muy difícil que pueda estar en instancias como cuartos de final o semifinal. Para una hipotética final podría llegar muy justo en la recuperación.