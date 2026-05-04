¿Burla a Millonarios o sincero pedido? Eduardo Méndez pidió “hacerle fuerza a los equipos de Bogotá”

Independiente Santa Fe se clasificó a los play-offs de la Liga Colombiana 2026-I, luego de terminar en la séptima posición de la tabla. El cardenal cerró el todos contra todos con 29 puntos y +7 en la diferencia de gol.

ASÍ TERMINÓ LA TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA COLOMBIANA

Justamente, los dirigidos por Pablo Repetto consumaron la clasificación el domingo anterior en el Estadio El Campín, donde vencieron por 3-1 al Internacional de Bogotá con anotaciones de Hugo Rodallega (70′), Emanuel Olivera (74′) y Nahuel Bustos (83′).

Ahora, el Cardenal tendrá que verse las caras en los cuartos de final con América de Cali, imperdible clásico de rojos que comenzará en el Pascual Guerrero y concluirá en la capital del país.

Eduardo Méndez pidió “hacerle fuerza a los equipos de Bogotá”

Finalizada la jornada decisiva de la Liga, Eduardo Méndez habló en El VBAR sobre lo que viene para Santa Fe en estas finales del primer semestre y lanzó un sorpresivo pedido en favor del fútbol bogotano.

El tema es que hizo su comentario, luego de lanzar una pulla en contra de Millonarios, que cayó eliminado al no poder vencer a Alianza Valledupar en el Armando Maestre Pavajeau. ¿Fue una burla hacia su eterno rival o simplemente se trató de un pedido sincero?

“Habrá muchos como tristes (gente de Millonarios por la eliminación), pero hagámosle fuerza a los dos equipos de Bogotá, tanto Inter como Santa Fe. Creemos que vamos a representar bien la ciudad y ojalá Inter llegue a esa final con Santa Fe, sería importante y se puede dar”, sentenció el presidente de la institución cardenal.

Más allá de si es una burla o no, el León se alista para una llave complicadísima frente al América y al mismo tiempo pensará en su devenir en la Copa Libertadores; entretanto, el cuadro albiazul, que suma dos eliminaciones ligueras consecutivas, queda centrado en la Copa Sudamericana.

Más declaraciones de Eduardo Méndez

Programación de los play-offs de la Liga: “La Dimayor es la que nos debe dar los parámetros. Tenemos partidos seguidos (entre Liga y Copa), entonces deben encajar con los de la Libertadores... Se deben analizar las fechas libres de Copa Libertadores y creo que en esos días se debería programar”.

Hay concierto el viernes 15 en El Campín y Santa Fe tendría que jugar días antes: “Yo tengo un contrato firmado con Sencia, espero que lo cumplan, es todo lo que puedo decir... Esperemos cómo y cuándo nos programan. Los valores de la boletería se determinan en la junta que hacemos, porque vamos a ver cómo nos entregan el estadio. Todo es relativo a como evolucione el tema”

No piensa ceder la localía: “La parte deportiva es importante”.