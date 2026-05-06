Así fue la emergencia por las inundaciones en Córdoba: más de 90.000 familias quedaron damnificadas

Montería

Las autoridades ambientales emitieron alertas desde el mes de diciembre de 2025, en las que advertían sobre posibles lluvias atípicas que serían originadas por un frente frío en una temporada que normalmente es seca en el departamento de Córdoba: existían las alertas, pero no se explicaron los alcances que podría dejar el evento que empezó a enfrentar el territorio desde la noche del 31 de enero de 2026.

Cayeron las primeras gotas en la zona costera, Puerto Escondido, Los Córdobas y Canalete. Con el pasar de las horas, las gotas se intensificaron y generaron la creciente del río Canalete, la cual dejó a más de 70 veredas bajo agua.

La zona costera: la punta del iceberg

Mientras fincas, animales, viviendas y vías eran rodeadas de agua en la zona costera, el panorama no era distinto en el Alto Sinú, donde la Hidroeléctrica Urrá no pudo contener el embalse y descargó más de 2.000 metros cúbicos por segundo de agua hacia el río Sinú, casi triplicando las descargas en época de fuertes precipitaciones (700 metros cúbicos por segundo). El río Sinú tuvo memoria y volvió a sus antiguos cauces, dejando a miles de familias sin un techo y con los sueños ahogados.

El agua del Alto Sinú ingresó a zonas urbanizadas de Montería como Vallejo, La Rivera, El Dorado, El Poblado y otros. La emergencia nunca se dimensionó de tal manera, pues desde un inicio la información oficial apuntaba más a la calma que a la intranquilidad.

Entrevista con el presidente de la JAC de Vallejo, Carlos del Toro, en medio de inundaciones en Montería. 00:00:00 07:08 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Habitantes de Vallejo rescatando pertenencias entre las aguas en Montería. Foto: Claudia Hernández/Caracol Radio. Ampliar Habitantes de Vallejo rescatando pertenencias entre las aguas en Montería. Foto: Claudia Hernández/Caracol Radio. Cerrar

Inundaciones en Cereté, Córdoba. Foto: Claudia Hernández/Caracol Radio. Ampliar Inundaciones en Cereté, Córdoba. Foto: Claudia Hernández/Caracol Radio. Cerrar

La fuerza del río Canalete arrasó con puentes en Córdoba. Foto: Claudia Hernández/Caracol Radio. Ampliar La fuerza del río Canalete arrasó con puentes en Córdoba. Foto: Claudia Hernández/Caracol Radio. Cerrar

Entrevista de Caracol Radio en medio de una canoa en Vallejo, Montería. Claudia Hernández (periodista) y Carlos del Toro, presidente de la JAC de Vallejo. Foto: Caracol Radio. Ampliar Entrevista de Caracol Radio en medio de una canoa en Vallejo, Montería. Claudia Hernández (periodista) y Carlos del Toro, presidente de la JAC de Vallejo. Foto: Caracol Radio. Cerrar

Versiones oficiales:

Para el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, la emergencia desbordó todo tipo de capacidad de respuesta. Sin embargo, resaltó que “unidos nos podremos sobreponer a un fenómeno que sobrepasó todo tipo de pronósticos”.

Por su parte, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, insistió en que “lo material se recupera y los cordobeses somos resilientes. No es momento de buscar culpables, en tres días llovió lo que normalmente debería llover en dos meses de intensas lluvias”.

Finalmente, el presidente Gustavo Petro en un Consejo de Ministros en Montería señaló que “Urrá nunca debió existir”, dejando más preguntas que respuestas en medio de la crisis que hoy sigue generando incertidumbre en miles de cordobeses que temen cuando las nubes oscurecen y aplauden cuando el sol vuelve a salir.

El sol devolvió la esperanza:

Córdoba nuevamente vio el sol. El departamento ha empezado a experimentar temperaturas que han alcanzado los 40 grados centígrados, pero no hay quejas. En la actualidad, el sol es una nueva oportunidad para superar lo que un día el agua se llevó.

“Lo importante es que estamos con vida. Nos vamos a reponer, acá somos trabajadores, solo Dios sabe por qué permite las cosas”, dijo Jesús Pérez entre lágrimas y sonrisa.

Relato de Claudia Hernández, periodista de Caracol Radio, afectada por las inundaciones en Montería. 00:00:00 04:19 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

La emergencia generada por las inundaciones cobró la vida de 8 personas, inundó a más de 90.000 familias e impactó al 80% del territorio cordobés (25 de 30 municipios se vieron afectados).

Así fue la cobertura especial de Caracol Radio: