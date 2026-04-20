¿En qué va la fase de recuperación temprana tras las inundaciones en Córdoba?

Montería

En seguimiento a la emergencia registrada por inundaciones en Córdoba, las autoridades informaron que más de $2.000 millones serían invertidos en el plan de recuperación temprana que buscaría mitigar los impactos de la crisis en cerca de 221.000 personas que resultaron damnificadas.

La administración departamental estableció 5 frentes de trabajo, priorizando la rehabilitación de vías, reparación de viviendas y restablecimiento de medios de vida. En un reciente encuentro con 14 organizaciones sociales, se indicó que estos frentes serían atendidos en principio con los recursos recaudados en la donatón realizada en la ciudad de Montería el pasado 26 de marzo. El encuentro fue presidido por el experto en reconstrucción Everardo Murillo.

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“Regularmente las organizaciones sociales no se juntan a trabajar en emergencias, sino individualmente. Aquí hay catorce organizaciones trabajando de manera colectiva, tratando de hacer un solo plan de intervención. Los recursos de las donaciones de muchas organizaciones se van a invertir en las prioridades que tiene el departamento; no va a ser cada una haciendo cosas independientes. En esta fase de recuperación temprana, que ya es empezar a mirar más allá de la estrategia humanitaria, qué cosas se pueden hacer en medios de vida, en reparaciones de vivienda”, expresó el experto.

Tras lo expuesto, la administración departamental detalló que “de la iniciativa Colombia Unida por Córdoba hizo parte recientemente la gran donatón nacional, la cual logró recaudar cerca de 2.300 millones de pesos en efectivo y aproximadamente 5.000 millones de pesos en donaciones, aportados por ciudadanos, además de organizaciones y otros aliados que hoy hacen parte de este proceso articulado.

De acuerdo con lo indicado, “estas acciones buscan ir más allá de la atención humanitaria, pues se buscan soluciones sostenibles que permitan a las familias recuperar sus condiciones de vida e ingresos y avanzar hacia la estabilización en cada uno de sus entornos”.

Finalmente, el asesor y experto Everardo Murillo resaltó que “en Colombia, la recuperación ante emergencias se financia principalmente con recursos públicos. Sin embargo, este ejercicio demuestra que la articulación con el sector privado y las organizaciones sociales puede generar un impacto significativo cuando se trabaja de manera conjunta y organizada”.

Las inundaciones impactaron al 80% del territorio cordobés. En ese sentido, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, ha insistido en que la recuperación del departamento implicaría inversiones que superarían los 5 billones de pesos.