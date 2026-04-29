Autoridades advierten que aún se mantiene maquinaria para evacuar aguas represadas en Córdoba

Montería

Después de casi tres meses de las graves inundaciones que enfrentó Córdoba, las autoridades informaron que aún mantienen maquinaria en el territorio para evacuar las aguas represadas en los municipios impactados por la emergencia.

Según lo establecido, durante el pasado mes de marzo, a través de motobombas se evacuó 1.170.000 metros cúbicos de agua, lo cual habría beneficiado a los habitantes de la urbanización Vallejo y sectores aledaños en la zona urbana de Montería y a los corregimientos de Martinica y Leticia.

Con el inicio de la temporada de lluvias, Lina Benavides, del equipo de la Dirección de Gestión del Riesgo de Córdoba, señaló que “el pronóstico indica que no será una temporada tan fuerte; sin embargo, estamos en una situación especial por las condiciones que dejó la emergencia. Por eso, es fundamental no bajar la guardia y continuar reforzando las acciones de prevención”.

“Desde la Gobernación de Córdoba nos encontramos desarrollando en este momento optimización hidráulica de canales y, además, haciendo evacuación de las aguas estancadas que dejó el fenómeno del frente frío. Además, estamos apoyando a los municipios con la maquinaria de la Gobernación en esos puntos que han sido identificados como críticos”, agregó.

Finalmente, resaltó que “se recomienda a la comunidad estar atenta al comportamiento de las fuentes hídricas, evitar permanecer en zonas de riesgo y mantenerse informado a través de los canales oficiales de la Gobernación de Córdoba, las alcaldías municipales y los organismos de socorro”.

Cabe recordar que, la emergencia generada por las inundaciones impactó a 25 de los 30 municipios de Córdoba, dejando a más de 90.000 familias damnificadas.