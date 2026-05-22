Entregan más de 3.000 hectáreas a comunidades campesinas afectadas por las inundaciones en Córdoba. Foto: prensa ANT.

Montería

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) informó que el departamento de Córdoba ha sido históricamente uno de los epicentros de la disputa por la tierra en Colombia. “Ha estado marcado por el despojo, la concentración de grandes haciendas y la expansión del paramilitarismo en zonas rurales”.

Tras lo expuesto, informó que “en el desarrollo de la Reforma Agraria y la jornada maratónica 24/7 por el campo, la Agencia Nacional de Tierras —ANT— entregó 3.515 hectáreas (ha) a diferentes comunidades campesinas cordobesas afectadas por las recientes inundaciones”.

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La jornada se adelantó recientemente en el Coliseo Miguel ‘Happy’ Lora de la ciudad de Montería, donde habrían asistido más de 3.000 campesinos.

“Esta jornada contempló la entrega de 1.360 ha recuperadas en diferentes municipios del departamento, 748 ha provenientes de compra a privados, 175 ha de 63 títulos por seguridad jurídica y 1.232 ha de títulos para zonas focalizadas. Hoy, después de más 100 años de luchas campesinas, hemos vuelto a hablar de Reforma Agraria y no vamos a ceder esta bandera hasta que la podamos profundizar de forma colectiva en todo el país”, afirmó el director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman Ortiz.

Según lo informado, durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, la ANT habría entregado en Córdoba alrededor de 27.070 hectáreas.