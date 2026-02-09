Unidad de Operaciones Especiales en Emergencias de la Policía llega a Córdoba para reforzar rescates

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“De la noche a la mañana todos nuestros sueños se fueron a pique”: habitante damnificado en Montería

La profunda crisis ambiental, producto de las inusuales y fuertes lluvias de las últimas semanas, ha provocado una delicada situación en el departamento de Córdoba, que tiene a casi todos sus municipios afectados.

La capital del departamento, Montería, no estuvo exenta de las inundaciones y varios barrios tuvieron que ser evacuados, siendo sus habitantes trasladados a albergues.

Lea también: ¿Qué hacer frente a la emergencia climática en Córdoba y varios departamentos?

Caracol Radio estuvo en la urbanización Vallejo, en el margen izquierdo de Montería, donde más de 4.000 viviendas se encuentran anegadas por las aguas. En el lugar de los hechos, el profesor Carlos del Toro, presidente de la Junta de Acción Comunal, dio su visión de la emergencia ante Juio Sánchez Cristo en 6AMW de Caracol Radio.

¿Cómo está la situación en la urbanización Vallejo de Montería?

“Un proyecto relativamente nuevo, donde veníamos con muchos sueños, metas, y vemos que de la noche a la mañana todo se fue a pique. Hoy en día tuvimos que desalojar y necesitamos la ayuda de toda Colombia”, expresó el profesor acongojado.

“Hoy muchas familias están en albergues, en las calles, esperando una ayuda. También invitamos al gobierno municipal, que ha estado muy al tanto, a que hable con las empresas de servicios públicos para que condonen mínimo dos meses”, solicitó el líder comunitario.

¿Qué ha pasado con la educación en Montería?

La crisis ambiental en Montería ha llevado a cancelaciones de clases intempestivas, sin que los alumnos tengan el tiempo suficiente de adaptarse a las circunstancias.

Además de las suspensiones, el profesor Carlos señala que las ayudas que necesita toda la población no alcanzan a cubrir el marco de necesidades suscitado por la situación.

Lea también: Fotos: Las impactantes imágenes de la tragedia invernal que afecta a Montería y varios departamentos

“Montería se ha volcado de manera solidaria, pero es insuficiente para la cantidad de damnificados. Hoy tengo una clase, la suspendí, voy a suspender la que tengo en la tarde y los niños nos preguntan: ”¿Qué le pasó a su profe?“, señaló el maestro.

¿Se pudo haber prevenido la tragedia?

El docente Carlos del Toro aseguró que la afectación podría haber sido menor si se hubiese tenido mayor prevención por parte de las autoridades.

Le podría interesar: “Estamos aislados del resto del país por las inundaciones”: Alcalde del municipio de Los Córdobas

“Desde el día uno nos colocamos al frente porque sabíamos la forma cómo podía impactarnos esa creciente que venía, ya que Vallejo tiene tres canales, pero nunca imaginamos la magnitud”, recordó el líder comunitario, agregando que incluso fue tachado de “extremista” por entes nacionales.

“Aquí se hubiesen perdido vidas porque todo el mundo se hubiese dormido con la tranquilidad de que aquí no se iba a inundar Vallejo; nunca aparecieron en los barrios que posiblemente se iban a inundar”, sentenció el profesor Carlos del Toro desde a urbanización Vallejo en Montería.

Escuche la entrevista completa:

Play/Pause “De la noche a la mañana todos nuestros sueños se fueron a pique”: habitante damnificado en Montería 07:08 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche Caracol Radio en vivo: