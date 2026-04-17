Personería de Pereira analiza acciones frente al contrato con Atesa por recolección de basuras

Pereira

En medio de la crisis por la acumulación de residuos en distintos sectores de Pereira, la Personería Municipal advirtió que la prioridad inmediata debe ser asegurar la continuidad del servicio de recolección, mientras se define el camino jurídico frente al contrato vigente entre Aseo de Pereira y Atesa de Occidente.

El personero Leonardo Fabio Reales Chacón, confirmó que la entidad adelanta un análisis detallado del contrato suscrito el 16 de febrero de 2007, así como de sus posteriores modificaciones y prórrogas, que extendieron su vigencia hasta el año 2037.

Según explicó, la revisión se concentra en las obligaciones asumidas por las partes y en los posibles incumplimientos que hoy están en el centro del debate público, tras las múltiples quejas ciudadanas por fallas en la prestación del servicio, incluso hizo referencia a unos hallazgos por parte de la Contraloría por posibles incumplimientos en dicho contrato.

“Y es por eso que la Personería ha asumido esta responsabilidad de convocar a los actores, con el propósito inicial de que Pereira no tenga más basuras en las calles. A nosotros nos preocupa, si se tiene en cuenta de que, desde el mes de noviembre, la Contraloría Municipal de Pereira, a raíz de una denuncia ciudadana, hizo una auditoría fiscal al tema del contrato de aseo en el municipio y determinó ocho situaciones que generan hallazgos de carácter fiscal, disciplinario e incluso penal”, afirmó el personero Reales Chacón.

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El delegado del Ministerio Público enfatizó que cualquier decisión debe estar sustentada en criterios legales sólidos, teniendo en cuenta el impacto directo que tendría sobre la ciudadanía, principal afectada por la crisis sanitaria derivada de la acumulación de residuos.

Asimismo, señaló que también se evaluará el papel de la interventoría del contrato, con el fin de establecer si existieron fallas en la supervisión del cumplimiento de las obligaciones pactadas.

“No solamente queremos identificar la materialización del incumplimiento del objeto contractual, sino también determinar las razones que han llevado a que se incumpla con ese objeto y determinar también quiénes tienen la responsabilidad, teniendo en cuenta que, como lo expresara en algún momento el señor alcalde de Pereira, existe la preocupación y esa preocupación está llevando al municipio a estudiar salidas que entre otras pudiese ser la cancelación del contrato”, puntualizó el delegado del Ministerio Público.

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Mientras avanza el análisis, la Personería aseguró que mantendrá vigilancia permanente para que se restablezca la normalidad en la recolección de basuras y se atiendan las reclamaciones de la comunidad, que exige soluciones tanto operativas como jurídicas frente a la problemática.

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Finalmente, el tema será llevado al Concejo Municipal, donde la Personería presentará sus observaciones y planteará posibles rutas jurídicas para abordar la situación. Allí también se espera discutir las alternativas que tiene la administración frente a la continuidad, modificación o eventual terminación del contrato.