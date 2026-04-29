Preocupación en Pereira por casos de amenazas y agresiones entre estudiantes en un colegio público

Pereira

Una situación que comenzó con la difusión de una fotografía en redes sociales sobre un mensaje intimidante escrito a través de un grafiti en un baño del plantel permitió evidenciar una posible problemática en una institución educativa pública de Pereira, donde, al parecer, se han reportado agresiones recurrentes entre estudiantes e incluso unas presuntas amenazas que generan preocupación en la comunidad.

El caso fue analizado en una mesa de trabajo convocada por la Personería Municipal de Pereira, en la que participaron autoridades, docentes y representantes de la comunidad educativa. Durante el encuentro se expusieron hechos que van más allá de un incidente aislado, incluyendo presuntos episodios de violencia física entre menores y situaciones que, según versiones conocidas en la reunión, habrían involucrado amenazas muy serias.

Uno de los hechos más recientes involucra a un adolescente, entre 15 y 16 años, que debió ser atendido en un centro asistencial de la ciudad tras sufrir lesiones que, al parecer, ocurrieron dentro del plantel educativo.

La preocupación se intensificó luego de que circulara en redes sociales la imagen de un grafiti encontrado en uno de los baños del colegio, en el que se leían mensajes amenazantes dirigidos a varias personas, junto con una fecha específica que generó temor entre estudiantes, padres de familia y docentes.

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El personero de Pereira, Leonardo Fabio Reales Chacón, calificó la situación como preocupante y reiteró que este tipo de conductas no pueden normalizarse dentro de entornos educativos.

“Para la Personería es preocupante que hoy una de las instituciones de educación del municipio esté reviviendo situaciones que ya en el pasado se habían consolidado y consumado, amenazas contra niños y profesores que hoy nos despiertan la alerta y nos llaman a que las autoridades de educación, las autoridades o gobiernos municipales tomen cartas en el asunto. La Personería se está reuniendo con los profesores, con los padres de familia para conocer cuáles son sus apreciaciones y sugerencias frente a este tema”, afirmó el personero.

Por su parte, la Policía Metropolitana inició una investigación a través de unidades especializadas en infancia y adolescencia, con el fin de establecer si el mensaje encontrado en uno de los baños de la institución educativa guarda relación con un posible “reto viral” que ha sido reportado en distintas regiones del país.

De acuerdo con información oficial, mensajes similares han sido detectados en al menos diez colegios en departamentos como Santander, Valle del Cauca, Tolima, Atlántico y Risaralda, con frases alusivas a supuestos ataques en fechas específicas.

“La Policía Nacional en Pereira verificó un grafiti con mensajes alarmantes en una institución educativa y determinó que no representa una amenaza real, sino que estaría relacionado con la réplica de un reto viral difundido en redes sociales. Este tipo de casos se ha presentado en al menos 10 instituciones del país. Tras el análisis, no se evidencian elementos que indiquen riesgo para la comunidad educativa”, afirmó el mayor Sergio Yepes, jefe seccional de protección y servicios especiales de la Policía Metropolitana de Pereira.

Las autoridades siguen verificando los hechos mientras se adoptan medidas para garantizar la seguridad y la convivencia dentro del entorno escolar.

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Los padres de familia y comunidad educativa reclaman acciones reales de seguridad y que se investigue a fondo las denuncias y hechos que fueron analizados en medio del encuentro citado por el Ministerio Público.