Habrá dos lunas llenas en mayo 2026: Conozca su significado y consejos para verlas

Imagen ilustrativa de la Luna Llena en época de primavera. / Christophe Lehenaff

El mundo recibirá mayo con una novedad astronómica inusual, ya que durante este mes habrá dos lunas llenas: La Luna de las Flores y la Luna Azul.

Este tipo de eventos se suele dar cada 2 o 3 años, por lo que el calendario estará marcado por análisis astronómicos y espirituales de este fenómeno.

¿Qué es la Luna de las Flores?

La Luna de las Flores es el nombre tradicional tiene la Luna Llena de mayo por las culturas nativas americanas y los colonos europeos, como informa el Almanaque del Granjero. Este nombre hace alusión a esta temporada donde las floraciones llegan a su plenitud, ya que corresponde a la primavera en el hemisferio norte.

Luna llena iluminando campos de trigo en Valencia, España (Crédito: Getty Images). / Jose A. Bernat Bacete Ampliar Luna llena iluminando campos de trigo en Valencia, España (Crédito: Getty Images). / Jose A. Bernat Bacete Cerrar

En otras partes del mundo, aunque sin usar el mismo nombre, había similitudes en su significado. Por ejemplo, los celtas la denominaban Luna de la Liebre o de la Hierba, mientras que otros pueblos europeos la conocían como Luna de Leche.

¿Cómo serán los ciclos de la luna en mayo de 2026?

Este mes se caracterizará por contar con dos lunas llenas, que

Luna Llena: 1 de mayo de 2026 — 17:23 UTC/GMT.

1 de mayo de 2026 — 17:23 UTC/GMT. Cuarto Menguante: 9 de mayo de 2026 — 21:11 UTC/GMT.

9 de mayo de 2026 — 21:11 UTC/GMT. Luna Nueva: 16 de mayo de 2026 — 20:01 UTC/GMT.

16 de mayo de 2026 — 20:01 UTC/GMT. Cuarto Creciente: 23 de mayo de 2026 — 11:11 UTC/GMT.

23 de mayo de 2026 — 11:11 UTC/GMT. Luna Llena (Luna Azul): 31 de mayo de 2026 — 08:45 UTC/GMT.

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¿Cuándo es mejor ver la Luna Llena de mayo de 2026?

La primera Luna Llena de mayo de 2026 ocurrirá el viernes 1 de mayo a las 17:23 UTC/GMT (12:23 del mediodía en Colombia). La Luna también se verá llena durante las noches cercanas a esa fecha (30 de abril, 1 de mayo y 2 de mayo), por lo que ya está en cierre de ciclo.

En la mayoría de los lugares, el mejor momento para ver la Luna de las Flores es alrededor de la salida de la Luna, cerca del atardecer local. En Bogotá la hora ideal sería a las 6:06 de la tarde.

Significados espirituales y astrológicos de la Luna de las flores

Debido a su contexto primaveral, la Luna de las Flores suele asociarse con florecimiento, abundancia y fertilidad. Esto significa un periodo de tranquilidad emocional, pero que para quienes son movedizos les permite iniciar una transformación personal y nuevos proyectos.

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En el apartado astrológico, esta Luna Llena de inicios de mayo se considera una Luna Llena en Escorpio. Escorpio suele vincularse con la intuición, las emociones profundas y el crecimiento personal, por lo que esta Luna Llena a veces se interpreta como un momento para soltar viejos patrones, revelar sentimientos ocultos y abrazar el cambio interior.

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