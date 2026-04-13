Del aula a las estrellas: así puede participar en las olimpiadas juveniles de astronomía en Colombia

Premiación y presentación de la Olimpiada Internacional de Astronomía y Astrofísica 2025 | Foto: Cristian Góez

Por: Sofía González

En tiempos en los que las ciencias del espacio exterior están en boca de todos por cuenta de la misión Artemis II, Colombia se prepara para una nueva edición de las Olimpiadas de Astronomía, dirigidas a niños, niñas y adolescentes entre los 12 y 18 años. Las inscripciones tienen un costo mínimo ($5.200) y estarán abiertas hasta el 14 de abril.

El objetivo del encuentro no es otro más que descubrir nuevos talentos en el país. Los ganadores del mismo se trasladarían, después de un arduo entrenamiento, a representar a Colombia, en la olimpiada internacional.

Con el auge del regreso del hombre a la luna, una de las preguntas que realizan últimamente los colombianos tiene que ver con la posibilidad de pertenecer a este tipo de misiones. Para ello existen posibilidades como la astronomía, ciencia que estudia la composición del universo, y que se complementa con disciplinas como física, matemáticas, astroquímica, astrobiología, geología e ingeniería.

¿Cómo surgió una olimpiada en astronomía en el país?

Estudiantes internacionales de la primera Olimpiada Colombiana de astronomía, astronáutica, y astrofísica en 2010. | Foto: Cristian Goez Ampliar Estudiantes internacionales de la primera Olimpiada Colombiana de astronomía, astronáutica, y astrofísica en 2010. | Foto: Cristian Goez Cerrar

Todo comenzó en 2009. Aunque la Oficina de Olimpiadas de la Universidad Antonio Nariño (UAN) existe desde hace más de 50 años, ese año se evidenció a raíz del certámen celebrado en Brasil, que el país no contaba con una competencia para Astronomía. La misma, cuenta Cristian Góez Therán, se realiza con continuidad desde 2010.

Góez es profesional en física y matemáticas, cuenta con un magister en ciencias y meteorología y es desde ese año el Director de las Olimpiadas Colombianas de Astronomía, Astronáutica y Astrofísica, lo que le ha permitido estar cerca de los jóvenes talentos del país, y ver su crecimiento cada año.

¿Cómo participar?

Ante el crecimiento de la participación juvenil, los apoyos actuales solo alcanzan a cubrir entre el 25% y el 50% de los tiquetes internacionales. | Foto: Cristian Goez Ampliar Ante el crecimiento de la participación juvenil, los apoyos actuales solo alcanzan a cubrir entre el 25% y el 50% de los tiquetes internacionales. | Foto: Cristian Goez Cerrar

Asistir a una olimpiada, cuenta el experto, requiere un proceso de entrenamiento, además de conocimiento en inglés, matemáticas, química y física. Si se cuenta con todo ello, los participantes se pueden inscribir en las categorías junior, para niños entre 12 a 14 años; y senior, entre 15 a 18 años.

Para la primera categoría, este año, se elegirá a los dos mejores participantes, quienes viajarían a Tailandia. Para la segunda cuatro estudiantes que viajarán a Vietnam.

Las inscripciones tienen un costo desde $5.200 que corresponde a un formulario; para definir quienes representarían al país, tendrían que pasar por las siguientes etapas:

Etapa Nacional Clasificatoria: el primer filtro para medir el nivel de los inscritos. Abierta hasta el 14 de abril .

el primer filtro para medir el nivel de los inscritos. Abierta hasta el . Etapa Selectiva: los mejores puntajes del país se enfrentarán a retos de mayor complejidad.

los mejores puntajes del país se enfrentarán a retos de mayor complejidad. Ronda Final: se eligen a los representantes que viajarán a las competencias internacionales en el exterior.

Aquí puede consultar más detalles sobre el proceso de inscripción.

Durante el entrenamiento, los jóvenes pasan por pruebas teóricas, rondas de observación y entrenamientos intensivos donde aprenden a usar instrumentos de precisión.

A la fecha van 4.000 inscritos, pero la meta es llegar a los 10.000 estudiantes para no dejar escapar ningún talento. Para facilitar la llegada de talentos de todas partes del país, el encuentro está aliado con la UAN, que prestará sus 32 sedes para la competencia.

Salidas profesionales

Entrenamiento en Bogotá del equipo de la categoría Junior. | Foto: Cristian Goez Ampliar Entrenamiento en Bogotá del equipo de la categoría Junior. | Foto: Cristian Goez Cerrar

Al interactuar con otras culturas y enfrentarse a estándares internacionales, los estudiantes regresan con un nivel de pensamiento crítico y resolución de problemas que les permite sobresalir de inmediato.

Según indica Góez, al terminar el colegio, los mejores participantes de las olimpiadas pueden demostrar esas capacidades logrando resultados brillantes en pruebas de estado como el ICFES y en exámenes de admisión universitaria, que se traducen en la oportunidad de acceder a becas en las universidades más prestigiosas del país y el exterior.

“Muchos de nuestros egresados terminan haciendo maestrías y doctorados y hoy laboran en las empresas más importantes del mundo”, afirma el experto, que no deja de lado el rol transversal que ha ido ganando la astronomía para otras profesiones. Hoy, los conocimientos adquiridos en estas olimpiadas se aplican en campos tan diversos como la ingeniería aeroespacial, la medicina, la veterinaria y hasta el derecho.

Gracias a ramas como la astrobiología y la astroquímica, los científicos colombianos están utilizando estos conocimientos para realizar experimentos en escenarios locales como volcanes, páramos y selvas, aplicando lo aprendido sobre el espacio para entender y proteger mejor la vida en la Tierra.

Un sueño, un testimonio

María Isabel Olarte, múltiple representante de Colombia, descubrió en las Olimpiadas su vocación científica y la urgencia de sumar más mujeres y jóvenes a la astronomía. | Foto: Documento Uniendo Naciones – OLAA 2009 a 2022 Ampliar María Isabel Olarte, múltiple representante de Colombia, descubrió en las Olimpiadas su vocación científica y la urgencia de sumar más mujeres y jóvenes a la astronomía. | Foto: Documento Uniendo Naciones – OLAA 2009 a 2022 Cerrar

Para María Isabel Olarte, estudiante de Geología y Astronomía, y múltiple representante de Colombia en el exterior, la olimpiada fue el reto que transformó su percepción del universo.

“Al principio todo parecía confuso, casi imposible de entender, pero con esfuerzo logré superar el desafío. Las Olimpiadas me hicieron consciente de cosas que nunca había imaginado y me ayudaron a crecer como futura científica. Hoy entiendo la urgencia de involucrar a más mujeres y jóvenes en esta ciencia; si trabajamos juntos, lograremos alcanzar las estrellas”.

Por su parte el físico Alejandro Salas, quien pasó de competidor a entrenador de los equipos nacionales, destaca que la olimpiada es un espacio único que rompe con la velocidad del día a día.

“Son un templo donde se exploran las leyes de la naturaleza de forma intuitiva y elegante. Pero lo más fantástico es la camaradería; se configura un espacio donde siempre hay una mano amiga para brindar apoyo desinteresado. Es el lugar ideal para satisfacer la curiosidad y vivir experiencias inolvidables en otros países”.

En esa línea, Sofía Rojas Ruíz, que hoy cursa un doctorado en astrofísica en Europa, el nivel de la olimpiada colombiana no tiene nada que envidiarle a las potencias mundiales.

“Cuando llegué a estudiar a la Universidad de Texas, me di cuenta de que el nivel intelectual de la olimpiada en Colombia es tan fuerte que yo estaba mejor preparada que mis compañeros estadounidenses. La olimpiada me dio las herramientas en matemáticas y física para perseguir mi sueño, además del apoyo de mentores que me recomendaron para estudiar en el exterior. Es una red de apoyo que te permite lograr lo que te propongas”.

Un llamado al Gobierno

Equipo de Colombia en Olimpiada Internacional de Astronomía y Astrofísica 2025. | Foto: Cristian Goez Ampliar Equipo de Colombia en Olimpiada Internacional de Astronomía y Astrofísica 2025. | Foto: Cristian Goez Cerrar

Actualmente, la Universidad Antonio Nariño y su Oficina de Olimpiadas asumen la mayor parte de la carga económica de organizar una olimpiada como esta. Aunque la meta es cubrir el 100 % de los gastos para los ganadores que viajan al exterior, la realidad hoy obliga a que el patrocinio de la institución oscile entre el 25 % y el 50 % debido a la alta demanda y la multiplicidad de categorías.

Frente a este panorama, y aprovechando la coyuntura política del país, Cristian Góez lanza un llamado directo al Gobierno Nacional. Para él, Colombia necesita un compromiso real con la inversión científica, con líderes que conozcan sobre el tema, e incluso cita el caso de México, donde su presidenta, Claudia Sheinbaum, es física de profesión.

“Históricamente, nos han liderado personas que no tienen una relación directa con la ciencia y, por ende, a menudo toman decisiones erradas o subestiman este campo”, señala. Su invitación es clara: es urgente retomar y fortalecer las sinergias con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Ciencias y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, instituciones que en años anteriores fueron aliados estratégicos para que el talento nacional no se quedara en tierra por falta de recursos.

Valga señalar que la iniciativa no es la única que se beneficiaría. A la fecha, instituciones como el Colegio Vermont, Abraham Maslow, Gimnasio Campestre y el American School Space ya cuentan con observatorios y planetarios propios.

A esta red se suman universidades como La Sabana, la Javeriana y la Nacional, además de los planetarios en las principales ciudades.

Sólo así podrá Colombia dar el salto para convertirse en potencia en la materia. Después de todo, mientras en China se inscriben 3 millones de niños y en Brasil la cifra supera el millón, el país rasca la superficie con sus miles de inscritos. La meta, según Góez, debería ser de 1 millón. “Porque hay astronomía para todos, porque todos estamos bajo un mismo cielo”. enfatizó.