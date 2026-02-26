Villa de Leyva tendrá planetario en 2027

El municipio boyacense de Villa de Leyva será escenario del 20 al 22 de marzo, del 29.º Festival de Astronomía, dedicada a la observación de cosmos este año tiene año se enfoca en el astro turismo y y en el derecho de la humanidad para la luz de las estrellas, además de contar con España como invitado de honor.

El encuentro es organizado por la Asociación de Astronomia de Colombia (ASASAC), la edición busca posicionar a Colombia como destino emergente de élite para la observación astronómica responsable, integrando ciencia, turismo sostenible y conservación ambiental.

“Estamos desarrollando en el marco de nuestro plan de desarrollo del 2024-2027 la construcción del primer planetario público de Boyacá, ya estamos muy avanzados en estudios y diseños, vamos por muy buen camino, ya hemos tenido avances significativos y lo que queremos precisamente es tener ya el cierre financiero para poder iniciar la construcción de este planetario. El propósito es entregarlo el próximo año y pues qué mejor que Villa de Leyva, que tiene antecedentes desde los Muiscas con el Observatorio Astronómico y pues que ahora se sigue consolidando como un destino de turismo científico en Boyacá y en Colombia”, aseguró Víctor Gamboa, Alcalde de Villa de Leyva.

Gamboa añadió que el evento dinamiza la economía local y fortalece la identidad cultural del municipio en torno a la ciencia y el turismo sostenible, asimismo, anunció que su municipio avanza en la construcción de una sede de planetario propio que espera poner en funcionamiento en el año 2027.

Este evento también va a contar con la participación de Alberto Miranda, el agregado cultural de la embajada de España en Colombia. “La participación de España en Colombia refleja una alianza estratégica basada en la ciencia, la innovación y la protección del cielo nocturno como patrimonio común”, afirmo.

EL EVENTO TENDRÁ CUATRO REFERENTES EUROPEOS

Esta edición contará con la participación de cuatro de los más reconocidos expertos europeos en astronomía y astrofotografía:

Antonia Varela, astrofísica del Instituto de Astrofísica de Canarias y directora de la Fundación Starlight, referente mundial en la lucha contra la contaminación lumínica y en la certificación de destinos de cielos oscuros

Luis Miguel Azorín, especialista en astrofotografía de cielo profundo y divulgador internacional.

Juan Vicente Ledesma, promotor del vínculo entre paisaje, patrimonio natural y observación astronómica sostenible.

, promotor del vínculo entre paisaje, patrimonio natural y observación astronómica sostenible. Óscar Martín Mesonero, astrónomo acreditado por Starlight y reconocido por la NASA por su trabajo en el registro de eclipses solares alrededor del mundo.

¿Qué podemos encontrar en el festival?

La agenda del 29.º Festival de Astronomía incluye más de 30 conferencias, talleres prácticos y jornadas de observación con telescopios. Se incorporan dos nuevas secciones: “Entre píxeles y astros”, encuentro en astrofotografía, y “Astrotalentos”, plataforma para jóvenes promesas de la astronomía.

También prevé una jornada simbólica de siembra de árboles como contribución a la compensación de la huella de carbono del evento y como mensaje de integración entre cielo y territorio, además de sumarse al movimiento internacional que reconoce la luz de las estrellas como un derecho cultural, científico y ambiental, promoviendo prácticas de iluminación responsable para proteger la biodiversidad nocturna y garantizar la investigación astronómica.