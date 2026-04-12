Artemis II: ¿Por qué se le llamó así a la más reciente misión de la NASA? La razón es mitológica

Cohete de la misión Artemis II, junto a banderas de Estados Unidos y Artemis II. Fotos: Getty Images.

Este viernes, tras la llegada a la Tierra de la cápsula Orión con los cuatro astronautas a bordo, la NASA y la humanidad lograron con éxito una de las primeras misiones tripuladas, en más de 50 años, a la luna: se trata de Artemis II.

Esto anterior constituyó un hito, teniendo en cuenta que el objetivo de Artemis va más allá de orbitar la Luna durante 10 días, como fue la labor de Artemis II.

Dos de los cuatro astronautas de Artemis II en su regreso a la Tierra. Foto: Getty Images. / Anadolu Ampliar Dos de los cuatro astronautas de Artemis II en su regreso a la Tierra. Foto: Getty Images. / Anadolu Cerrar

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¿Cuál es el objetivo macro de la misión Artemis?

Artemis II cumplió su labor de sentar bases: orbitó la Luna en una misión de 10 días en donde se recopiló información que permita, en un futuro, que astronautas lleguen a lugares de ese satélite que el humano nunca ha visitado y, además, estudiar la posibilidad de, incluso, llegar a Marte.

Y es que esa es la tarea de la NASA, que como tal, comenzará con Artemis 4. “La tripulación de Artemis 4 visitará el Polo Sur de la Luna, un lugar donde ningún astronauta ha aterrizado antes”, según dijo la NASA.

Allí, estos expertos tendrán la siguientes labores:

Buscar agua en la superficie lunar y probar diferentes maneras de utilizarla.

en la superficie lunar y probar diferentes maneras de utilizarla. Aprende a vivir y trabajar en la superficie de otro cuerpo celeste, donde los astronautas se encuentran a tan solo tres días de casa.

en la superficie de otro cuerpo celeste, donde los astronautas se encuentran a tan solo tres días de casa. Probar las tecnologías necesarias antes de enviar astronautas en misiones a Marte, que pueden durar hasta tres años ida y vuelta.

¿Por qué la NASA tomó la decisión de llamar Artemis II a su más reciente misión?

Pues bien, la razón va más allá de la ciencia, que es lo que se piensa al tratarse de una misión para ir al espacio. El motivo del porqué la NASA le puso Artemis a la campaña general de la que hace parte Artemis II tiene sus inicios hace siglos, puntualmente en la Grecia clásica .

Y es que la historia que la NASA usó para darle nombre a esta misión fue creada en la mitología griega y usada por la entidad en otra de sus misiones.

Todo comenzó cuando la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) tomó la decisión de llamar Apolo a la misión que llevó en su momento al humano a pisar la Luna de la mano del astronauta Neil Amstrong.

Apolo, en la mitología Griega es hijo de Zeus y, además, dios del sol . Como la misión de Apolo era llegar a la Luna, y la misión de Artemis tiene aristas similares, la NASA tomó la decisión de tomar ese nombre para su más reciente campaña por un tema de emparentamiento.

Pero, ¿por qué? Y es aquí en donde está la curiosidad: porque Artemis, en la mitología griega, es la hermana gemela de Apolo. Ambas misiones tenían fines similares, así que la NASA decidió llamar a ambas por los nombres de dos dioses griegos que en la historia fueron hermanos .

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Y es que la misma NASA lo reveló en su página web.

“El programa Apolo recibió su nombre del dios griego del Sol. En la mitología griega, Apolo tiene una hermana gemela llamada Artemisa, la diosa griega de la Luna”, escribieron.

Así fue el recorrido de la misión Artemis II:

Recorrido de la misión Artemis II. Foto: Getty Images. / Anadolu Ampliar Recorrido de la misión Artemis II. Foto: Getty Images. / Anadolu Cerrar

Foto de la misión Artemis II en su despegue el pasado 1 de abril:

Artemis II. Foto: AFP / Getty Images. / GREGG NEWTON Ampliar Artemis II. Foto: AFP / Getty Images. / GREGG NEWTON Cerrar

Artemis II. Foto: AFP / Getty Images. / GREGG NEWTON Ampliar Artemis II. Foto: AFP / Getty Images. / GREGG NEWTON Cerrar

Misión de Artemis IIñ. Fotos: Getty Images / Anadolu Ampliar Misión de Artemis IIñ. Fotos: Getty Images / Anadolu Cerrar

Misión Artemis II de la NASA. (Austin DeSisto / NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto Ampliar Misión Artemis II de la NASA. (Austin DeSisto / NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto Cerrar

NASA Artemis II | Photo by Mauricio Paiz/NurPhoto via Getty Images / NurPhoto Ampliar NASA Artemis II | Photo by Mauricio Paiz/NurPhoto via Getty Images / NurPhoto Cerrar

Vea en fotos algunas de las vistas en el espacio que tuvieron los astronautas de Artemis II:

Fotos de la Tierra y la Luna reveladas por Artemis II. Foto: NASA X. Ampliar Fotos de la Tierra y la Luna reveladas por Artemis II. Foto: NASA X. Cerrar

Fotos de la Tierra reveladas por Artemis II. Foto: NASA X. Ampliar Fotos de la Tierra reveladas por Artemis II. Foto: NASA X. Cerrar

Fotos de la Tierra reveladas por Artemis II. Foto: NASA X. Ampliar Fotos de la Tierra reveladas por Artemis II. Foto: NASA X. Cerrar

Fotos de la Tierra reveladas por Artemis II. Foto: NASA X. Ampliar Fotos de la Tierra reveladas por Artemis II. Foto: NASA X. Cerrar

Fotos de la Tierra reveladas por Artemis II. Foto: NASA X. Ampliar Fotos de la Tierra reveladas por Artemis II. Foto: NASA X. Cerrar

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