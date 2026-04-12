Artemis II: ¿Por qué se le llamó así a la más reciente misión de la NASA? La razón es mitológica
La razón del porqué esta misión lleva de nombre Artemis se remonta a hace siglos, cuando la Grecia clásica dominaba la Tierra. Le contamos.
Este viernes, tras la llegada a la Tierra de la cápsula Orión con los cuatro astronautas a bordo, la NASA y la humanidad lograron con éxito una de las primeras misiones tripuladas, en más de 50 años, a la luna: se trata de Artemis II.
Esto anterior constituyó un hito, teniendo en cuenta que el objetivo de Artemis va más allá de orbitar la Luna durante 10 días, como fue la labor de Artemis II.
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¿Cuál es el objetivo macro de la misión Artemis?
Artemis II cumplió su labor de sentar bases: orbitó la Luna en una misión de 10 días en donde se recopiló información que permita, en un futuro, que astronautas lleguen a lugares de ese satélite que el humano nunca ha visitado y, además, estudiar la posibilidad de, incluso, llegar a Marte.
Y es que esa es la tarea de la NASA, que como tal, comenzará con Artemis 4. “La tripulación de Artemis 4 visitará el Polo Sur de la Luna, un lugar donde ningún astronauta ha aterrizado antes”, según dijo la NASA.
Allí, estos expertos tendrán la siguientes labores:
- Buscar agua en la superficie lunar y probar diferentes maneras de utilizarla.
- Aprende a vivir y trabajar en la superficie de otro cuerpo celeste, donde los astronautas se encuentran a tan solo tres días de casa.
- Probar las tecnologías necesarias antes de enviar astronautas en misiones a Marte, que pueden durar hasta tres años ida y vuelta.
¿Por qué la NASA tomó la decisión de llamar Artemis II a su más reciente misión?
Pues bien, la razón va más allá de la ciencia, que es lo que se piensa al tratarse de una misión para ir al espacio. El motivo del porqué la NASA le puso Artemis a la campaña general de la que hace parte Artemis II tiene sus inicios hace siglos, puntualmente en la Grecia clásica.
Y es que la historia que la NASA usó para darle nombre a esta misión fue creada en la mitología griega y usada por la entidad en otra de sus misiones.
Todo comenzó cuando la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) tomó la decisión de llamar Apolo a la misión que llevó en su momento al humano a pisar la Luna de la mano del astronauta Neil Amstrong.
Apolo, en la mitología Griega es hijo de Zeus y, además, dios del sol. Como la misión de Apolo era llegar a la Luna, y la misión de Artemis tiene aristas similares, la NASA tomó la decisión de tomar ese nombre para su más reciente campaña por un tema de emparentamiento.
Pero, ¿por qué? Y es aquí en donde está la curiosidad: porque Artemis, en la mitología griega, es la hermana gemela de Apolo. Ambas misiones tenían fines similares, así que la NASA decidió llamar a ambas por los nombres de dos dioses griegos que en la historia fueron hermanos.
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Y es que la misma NASA lo reveló en su página web.
“El programa Apolo recibió su nombre del dios griego del Sol. En la mitología griega, Apolo tiene una hermana gemela llamada Artemisa, la diosa griega de la Luna”, escribieron.
Así fue el recorrido de la misión Artemis II:
Foto de la misión Artemis II en su despegue el pasado 1 de abril:
Vea en fotos algunas de las vistas en el espacio que tuvieron los astronautas de Artemis II:
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Omar Pérez
Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...