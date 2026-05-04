¿Utiliza toallitas húmedas? Invima dejó en evidencia errores comunes y advierte riesgos por mal uso

La Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) lanzo una invitación a la comunidad para informarse y adoptar buenas prácticas en el uso de pañitos y toallitas húmedas, los cuales son clasificados como productos cosméticos, con el objetivo de promover su uso seguro y adecuado.

La entidad explica que, de acuerdo con la Decisión 833 de 2018 de la Comunidad Andina, en su Anexo 1 (Lista indicativa de productos cosméticos), los pañitos y toallitas húmedas se consideran productos cosméticos.

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Un producto cosmético es definido como una sustancia o formulación que está destinada a entrar en contacto con las partes superficiales del cuerpo humano (epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos), o con los dientes y mucosas bucales, con la intención de limpiarlos, perfumarlos, modificar o mejorar su aspecto, protegerlos, mantenerlos en buen estado o corregir los olores corporales.

De este modo, los pañitos y toallitas húmedas que indiquen propiedades antisépticas o que estén dirigidos a la limpieza de heridas o piel lesionada, no hacen parte de la categoría de cosméticos.

Recomendaciones para su uso adecuado

De acuerdo con su finalidad, en la mayoría de las veces, sus usos incluyen la limpieza general de la piel en adultos, niños y bebés, así como la remoción de maquillaje.

Invima hizo la salvedad que su uso debe ser únicamente en las áreas y para las finalidades indicadas por el fabricante. Un ejemplo es un producto destinado a la limpieza del área del pañal, no debe emplearse en zonas sensibles como el contorno de los ojos.

Atención a instrucciones, advertencias y precauciones

Invima señala que los pañitos no se deben mezclar con otros productos y se tienen que utilizar según las indicaciones del fabricante.

Adicionalmente, la entidad precisa leer atentamente la información que contiene la etiqueta, prestando atención en las advertencias y precauciones.

Invima aclara que los pañitos húmedos no son estériles, razón por la cual no se deben usar sobre piel lesionada, heridas abiertas, infecciones, ni en la limpieza de dispositivos médicos como sondas o catéteres.

Asimismo, es fundamental verificar la población a la que está dirigido para su venta, teniendo en cuenta los productos que son para infantes o caso de condiciones particulares en la piel.

Condiciones de almacenamiento

De acuerdo con Invima, se debe almacenar según las indicaciones de la etiqueta, manteniendo los envases cerrados y limpios para evitar la pérdida de humedad. Además, no se deben exponer a la luz solar directa ni a temperaturas extremas, ni transferirse a otros envases.

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Otros riesgos

Evitar que los niños introduzcan los pañitos o toallitas húmedas en la boca.

Estos productos no reemplazan el lavado de manos.

No reutilizar los pañitos húmedos, ya que son de un solo uso y desechables.

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