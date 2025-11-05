Universidad La Gran Colombia Armenia, en modo ambiental R, recuperar, reciclar, reducir y reutilizar

Armenia

En la sede ciudadela La Santa María de la Universidad La Gran Colombia seccional Armenia se llevó a cabo el Día R, para la conservación y protección del medio ambiente de la región, aplicando la fórmula de las 4R, Recuperar, Reciclar, Reducir y Reutilizar, donde hubo exposición de emprendimientos y proyectos de estudiantes en materia medio ambiental, pero también de entidades, fundaciones y colegios que trabajan en estas iniciativas.

Claudia Milena Morales Vasco, líder de gestión social y solidaria de la Universidad La Gran Colombia Seccional Armenia explicó “es que las alarmas se prendieron, tal vez un poco tarde, digámoslo tarde en el tema de que debimos haber empezado con las estrategias de reciclar mucho antes, pero, lo importante es que ya nos dimos cuenta que los recursos no son infinitos y que el planeta la capacidad tampoco pues infinita. Que depende de nosotros la herencia en temas de medio ambiente que le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos, a las generaciones venideras.

Y agregó “Yo espero que el día de mañana mi descendencia pueda conocer las cosas que yo conocí, que puedan tener ese contacto directo con la naturaleza, que puedan disfrutar de los árboles, si hay algo que a mí me parece terrible es cuando uno tiene que desplazarse a pie y no encuentra una sombra. Y ese sol que se pone que uno no se lo soporta ni con manga larga ni de ninguna manera y no encuentra uno donde resguardarse. Así es que el dicho que hay por ahí es muy cierto, que el calor que nos sobra son los árboles que nos hacen falta.

El día R es una actividad institucional, la empezamos a realizar en 2022 y fue un éxito total y rotundo, así es que después de eso cada año nosotros lo realizamos y nos alternamos. Entonces, un año lo hacemos acá en la sede Campestre y otro año lo hacemos en la sede central, de manera tal que el impacto sea mayor, que más gente conozca, porque también entendemos que en muchas ocasiones para la gente es más difícil llegar hasta acá.

¿Qué pretendemos con esta jornada?

Fomentar, incentivar en nuestra en nuestra comunidad universitaria estas erres ambientales, de recuperar los residuos, porque es que tenemos la mala costumbre de que toda la basura no le encontramos oficio, entonces lo llevamos a la basura., ni siquiera hacemos una adecuada disposición de los residuos.

Entonces, todo va al mismo canasto. Cuando hay cosas que se pueden transformar, que se pueden aprovechar de otra manera, que se pueden compostar y que con eso generamos otros productos que son benéficos para nosotros mismos, para el ambiente, para las plantas, para los animalitos.

¿Qué pretenden fomentar en la comunidad universitaria?

La idea de ese conocimiento es la aplicación en la cotidianidad de las R ambientales, que empecemos a recuperar los residuos, a reciclar cuando sea posible, a reutilizar cuando sea posible.

La ropa, por ejemplo, es un residuo sumamente contaminante, no solo en el proceso de fabricación, sino después cuando uno tira unos zapatos, cuando uno tira una blusa, un pantalón al relleno sanitario, ese residuo no se degrada jamás, nunca se degrada, entonces, son residuos que nosotros podemos tomar y transformarlo de otras maneras en otros productos.

Tenemos un emprendimiento que se llama Docana y ellos hacen con la cáscara de huevo bisutería, aretes, anillos, hacen ese tipo de cosas.

Tenemos emprendimientos también que transforman la ropa h residuos, por ejemplo, como un jean lo convierten en morrales, cartucheras, cosmetiqueras, hacen otras cosas y los residuos más pequeños que quedan y que ya no sirven para hacer una cartuchera o algo así, con ese residuo ellos lo pican y hacen camas para las mascotas.

Economía circular

La líder de la gran Colombia añadió “en la pandemia empezamos a hablar mucho de algo que era la moda circular o la economía circular y esta es una forma de hacer economía circular porque es que aquí hoy tenemos organizaciones que o generan esa ese emprendimiento o tenemos fundaciones que atienden a población vulnerable

Convenios con organizaciones

Claudia Milena Morales Vasco, es la líder de gestión social y solidaria de la Universidad La Gran Colombia Seccional Armenia, “la universidad tiene convenios con organizaciones, como pilas con el ambiente, que nosotros tenemos los contenedores en las tres sedes y recuperamos ese residuo y lo gestionamos adecuadamente a través de una empresa que está avalada por el ministerio.

Tenemos convenio con Lumina que gestionan todo el tema de bombillas iluminarias, tenemos con empresas que gestionan el tema de botellas, pet, para que eso no llegue a los rellenos sanitarios y para que se le pueda dar el uso, transformarlo en otros productos y demás. Entonces, nosotros todo el año estamos haciéndolo.

Y uno de los programas en el programa de voluntariado, uno de los proyectos que se ejecuta es el de Universidad Verde. Entonces ahí se vinculan estudiantes, docentes y demás y apoyan todo el tema ambiental.

Institución educativa, Bosques de Pinares

Jazmín Rodríguez y Yurani Lozano, estudiantes de grado 11 del colegio indicaron “con nuestros compañeros trajimos un proyecto basado en el paisaje cultural cafetero. En este trajimos 12 aves y 12 mamíferos de nuestro paisaje cultural cafetero, lo que con lo que buscamos es que nuestra generación pueda verlos a través de una persona y no a través de una pantalla, buscábamos hacer algo más con las cajas de cartón que llegaban al colegio para no desecharlas y entonces se lo él se le ocurrió la idea y ahí nació el proyecto.

Ideamos junto con el profesor unas bases y unas columnas en cartón en las cuales se ponen el animalito colgado (silueta) y se pone una ficha técnica donde tiene información acerca del animal y las aves tienen un código QR que al escanearlo los direccionan para una página con aún más información acerca del animal.

¿Ustedes creen que falta mucha conciencia en la región de todos en general para proteger las aves, los mamíferos en medioambiente?

Yo siento que nuestra generación no está conectada con lo que realmente es el paisaje cultural cafetero., siento que estamos más pensando en otras cosas como en la modernización y estamos dejando atrás nuestra cultura, este es el inicio de este proyecto que no es nosotros podamos conocernos, podamos explorar y no buscar como cosas más afuera, sabiendo que tenemos una belleza aquí en nuestro país de cultural cafetero.