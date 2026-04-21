¿Adicto a las redes sociales? Conozca las señales para identificar la adicción y cómo tratarla

Con el pasar de los años, la tecnología ha evolucionado tanto que por medio de las redes sociales se puede conectar con familiares y amigos, divertirse viendo imágenes y videos, estar enterado de lo que pasa en el mundo, conocer personas y demás.

Sin embargo, ciertas personas no tienen el suficiente control y, en ocasiones, crean una adicción y se vuelven dependientes a las redes sociales, alejándolos de su círculo social y hasta ocasionándoles problemas de salud.

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De igual forma, algunos encuentran en las redes sociales un refugio para alejarse de la realidad o todo lo que le hace daño. En estos lugares, buscan una salida o un escape a los problemas en lugar de afrontarlos.

Las interacciones y la comunicación con otros usuarios logra crear una activación neuronal que los conlleva a seguir manteniendo su actividad en redes sociales, para seguir teniendo me gusta, comentarios y notificaciones, volviéndose un ciclo repetitivo.

De acuerdo con expertos, estos comportamientos adictivos se desarrollan progresivamente, iniciando como algo recreativo y evolucionando hasta una necesidad a diario, llegando a regular (positivamente y negativamente) sus emociones el uso de las redes sociales.

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Señales para identificar a una persona adicta a las redes sociales

Alteraciones en el sueño: se asocian con el uso del teléfono y su necesidad de no desconectarse, haciendo continuamente ‘scroll’, afectando su horario de sueño y descanso, generando consecuencias en su vida personal y laboral.

Señales inadvertidas: Una persona con adicción a las redes sociales puede tener señales de ansiedad o irritabilidad al desconectarse o intentar reducir su uso en el día y/o la noche. Esto puede ocasionar que se genere un uso automático.

De igual manera, la persona puede vivir episodios ansiedad, inquietud y malestar por no saber que publicó otra persona en la red social. Según expertos, este patrón de mostrar molestia por no estar actualizado sobre la vida de alguien más en una red social es un comportamiento adictivo.

Recomendaciones para tratar la adicción a las redes sociales

De acuerdo con expertos, lo primero para controlar los comportamientos adictivos es tener un uso más consciente y estructurado de las redes. Esto quiere decir que se debe establecer unos horarios y tiempo de duración específico para revisarlas y no permanecer continuamente en ellas.

Asimismo, se aconseja desactivar la notificaciones innecesarias para reducir los estímulos que crean la necesidad de regresar una y otra vez a revisar las redes sociales en el celular.

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Además, recomiendan tener otras actividades de hobby que mantenga la mente ocupada. Expertos recomiendan la lectura, armar rompecabezas o algún juego de mesa o interactivo.

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