¡Tenga cuidado! Invima alerta por venta de quesos con registros sanitarios vencidos

La Dirección de Alimentos y Bebidas del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta este 16 de abril, luego de que detectara, en medio de operativos de inspección, la producción y venta de quesos frescos sin autorización sanitaria vigente.

Los quesos identificados están siendo comercializados bajo las marcas “Lácteos Los Ñatos”, “Lácteos Reyes / Prolácteos del Puerto” y “Don Juan - El Tebol”.

De acuerdo con la entidad, estos productos utilizan registros sanitarios vencidos, identificados como:

RSAV02I21205

RSAV02I33812

RSA-006617-2018

El Invima afirma que “tales productos son considerados alimentos fraudulentos, puesto que no cuentan con autorización sanitaria vigente para su comercialización, lo que puede representar un riesgo para la salud de los consumidores”.

Cabe recordar que un registro sanitario es el permiso que certifica que un alimento cumple con condiciones de calidad, higiene y seguridad para el consumo humano. Cuando este está vencido, no hay garantía de que el producto siga cumpliendo esos estándares.

Por esta razón, el Invima clasificó estos quesos como alimentos fraudulentos. Esto no significa necesariamente que estén contaminados, pero sí que no cuentan con controles actualizados, lo que aumenta el riesgo para los consumidores.

¿Cuál es el llamado?

Ante esta situación, la entidad fue enfática en sus recomendaciones, pues pidió a los ciudadanos abstenerse de comprar estos productos y suspender su consumo en caso de haberlos adquirido. También invitó a reportar su presencia en tiendas, supermercados o plataformas digitales.

De igual forma, se ordenó a las autoridades sanitarias en todo el país realizar una búsqueda activa de estos quesos y reforzar los controles en establecimientos comerciales.

El Invima también hizo un llamado directo a distribuidores y comerciantes para que no vendan estos productos. Advirtió que quienes incumplan estas disposiciones podrían enfrentar sanciones y medidas sanitarias.

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Además, la entidad recordó a los ciudadanos que pueden verificar la legalidad de los alimentos a través de su página web oficial (www.invima.gov.co).