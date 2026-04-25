Invima alertó por aceite facial que prometía rejuvenecer la piel y se comercializaba en internet

Invima alertó por aceite facial que que prometía rejuvenecer la piel y se comercializaba en internet

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) lanzó una advertencia sobre un producto que se comercializa por internet y que promete rejuvenecer la piel.

La entidad informó que el producto es el SNOIL™ Skin Natural Rejuvenation Oíl, un aceite que está siendo comercializado sin cumplir con los requisitos legales en Colombia.

Lea también: Invima alertó y prohibió jarabe comercializado con registro sanitario suplantado en Medellín

El instituto dio a conocer que recibió una denuncia sobre la distribución de este producto en plataformas digitales, en las que le atribuyen al aceite propiedades terapéuticas y de rejuvenecimiento de la piel; sin embargo, no cuenta con respaldo científico ni autorización oficial.

Invima explica que el aceite no cuenta con registro sanitario, lo que lo convierte automáticamente en un producto ilegal en el país.

Esto que quiere decir que el producto no fue evaluado en aspectos fundamentales como calidad, seguridad y eficacia.

De acuerdo con la entidad, estos productos suelen incumplir la normativa vigente, establecida en el Decreto 677 de 1995, representando un riesgo directo para los que la usan.

Riesgos para la salud

El Invima señaló que el uso de productos sin aprobación puede tener efectos adversos, ya que se desconoce su composición real y los ingredientes que contienen. Esto es especialmente delicado en productos como el SNOIL™ Skin Natural Rejuvenation Oil, que son aplicados sobre la piel.

Algunos de los principales riesgos son:

• Reacciones alérgicas o irritaciones cutáneas.

• Empeoramiento de condiciones dermatológicas existentes.

• Exposición a sustancias no autorizadas o potencialmente peligrosas.

• Falta de efectividad frente a los resultados que promete.

Invima señaló que la venta a través de redes sociales, páginas web y cadenas de mensajería facilita su rápida difusión sin controles adecuados.

Recomendaciones si ya usó el producto

Las autoridades dieron a conocer unas recomendaciones para las personas que hayan adquirido o estén utilizando el producto:

Suspender inmediatamente su uso

Reportar cualquier efecto adverso a las autoridades de salud

Informar al Invima sobre los canales de compra o distribución

Evitar recomendarlo a otras personas

Las recomendaciones entregadas por las autoridades pretenden reducir los posibles impactos negativos en la salud y frenar la circulación del producto en el país.

El Invima realizó un llamado a las secretarías de salud y demás autoridades locales para fortalecer las labores de inspección, vigilancia y control en establecimientos físicos y digitales.

Lea también :Conozca a qué EPS está afiliado o a cuál lo trasladaron

Asimismo, pueden tomar acciones como la incautación, destrucción del producto y sanciones a quienes lo comercialicen.

Escuche Caracol Radio en vivo: