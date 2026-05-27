Bad Bunny prestará su voz para interpretar uno de los nuevos personajes de la película ‘Toy Story 5′

El rapero, actor, cantautor y productor discográfico puertorriqueño Bad Bunny fue incluido en el elenco de voces de la próxima película de animación ‘Toy Story 5’.

El martes se confirmó que “El Conejo Malo” tendrá una participación especial en la quinta entrega como el personaje “Pizza con Gafas de Sol”.

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“Pizza con Gafas de Sol” forma parte de un pequeño pero valiente grupo de juguetes olvidados que viven en un cobertizo abandonado.

‘Toy Story 5′ contará con varios de los miembros del elenco original de la franquicia, como Tom Hanks como Woody el Vaquero y Tim Allen como Buzz Lightyear.

El actor Ernie Hudson, conocido por ‘Los cazafantasmas’, prestará su voz a Combat Carl en sustitución de Carl Weathers, recordado por su participación en ‘Rocky’, quien falleció en febrero de 2024.

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Otras estrellas que participarán en el doblaje son el comediante y presentador de televisión estadounidense, Conan O’Brien.

‘Toy Story 5′ se estrenará en cines el próximo 19 de junio.